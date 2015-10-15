Рустэм Хамитов: «Только 10 процентов школ Башкирии соответствуют уровню XXI века»

– Цифры вполне убедительные и должны побуждать нас к тому, чтобы активно продвигать формат электронного образования в республике, - полагает он. - Я ещё три с лишним года назад ставил задачу, чтобы мы вышли на передовые позиции в Российской Федерации. В силу разных причин мы этого сделать пока не смогли или приближаемся к этому уровню достаточно медленно. Это замедление просматривается и на уровне средней школы. А это вообще «базовый» уровень, миновать или обойти который мы не можем.