Рустэм Хамитов: «Только 10 процентов школ Башкирии соответствуют уровню XXI века»

– Ведь это единичные примеры – таких школ у нас десяток, не больше, а всего у нас в Уфе 129 школ, – сказал Рустэм Закиевич. – Десять процентов школ соответствуют уровню XXI века. А остальные? Если покопаемся, мы найдем школы XIX века – и по своему внешнему виду, и по оснащению, и по состоянию.
В то же время, как сообщил руководитель региона, по сравнению с ситуацией трехлетней давности, когда «все были разочарованы уровнем подготовки» и подходом к проблеме развития электронного образования, сегодня «движение началось». При этом работу Башкирского института развития образования в области внедрения онлайн-технологий он оценил на уровне прошлого века.
– Ваша форма работы – это XX век, а на дворе уже скоро середина XXI века, - обратился он к представителям организации. – У вас повышение квалификации всё ещё основано на старых подходах, когда вы на две недели вывозите сюда учителей из нашей глубинки, всё это формализовано в каком-то «замшелом» варианте.
По мнению главы РБ, развитие электронного образования – одно из тех направлений, где республика может совершить качественный прорыв.
– Вопрос электронного образования я держу под личным контролем, - заверил он. - Я не только энтузиаст этой формы взаимодействия педагогов и учащихся. От того, как быстро мы нарастим компетенции, увеличим количество таких школ, зависит наше будущее.
Поддержав план развития электронного образования в Башкортостане, предложенный республиканским госкомитетом по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая республика», Рустэм Хамитов пообещал в полной мере обеспечить объем инвестиций в размере от 30 и более миллионов в год на развитие мероприятий этого профиля в 2015-2020 годах.
Тем более, согласно подсчетам, экономия для республики от внедрения этих мер составит к 2020 году 444 миллионов рублей.
– На самом деле электронное образование – очень выгодная форма обучения, даже с точки зрения рыночных представлений, – объяснил г-н Хамитов. – У меня есть цифры. На сегодняшний день мировой рынок электронного образования составил почти 60 миллиардов долларов. В этом году ожидается удвоение этой цифры. Электронное образование позволяет экономить бизнесу от 50 до 70 процентов затрат, заменяя «классические» его формы. В свою очередь, классическое образование снижается в образовательном секторе. В этом году снижение будет с 70 до 62 процентов. Это цифры мирового уровня.
Как сообщил руководитель Башкирии, опираясь на данные компании IBM, «предприятия, которые используют электронное обучение, имеют потенциал к повышению производительности на 50 процентов». Доллар, потраченный на электронное обучение, приносит предприятиям до 30 долларов прибыли, а на изучение материала с использованием онлайн-технологий требуется на 50-60 процентов меньше времени, чем на классические формы обучения.
– Цифры вполне убедительные и должны побуждать нас к тому, чтобы активно продвигать формат электронного образования в республике, - полагает он. - Я ещё три с лишним года назад ставил задачу, чтобы мы вышли на передовые позиции в Российской Федерации. В силу разных причин мы этого сделать пока не смогли или приближаемся к этому уровню достаточно медленно. Это замедление просматривается и на уровне средней школы. А это вообще «базовый» уровень, миновать или обойти который мы не можем.
Как предполагает глава региона, ускорить процесс развития онлайн-обучения можно не только за счет башкирского бюджета, но и на средства промышленных предприятий республики, которые «сегодня занимают «облегчённую» позицию по отношению к образованию, к исследованиям, к науке».
– Стала модной позиция: «Я плачу налоги и ко мне не приставайте, я больше ничем не буду заниматься, кроме как формированием своих бизнес-планов и исполнением своих бизнес-идеалов». Не так не должно быть, – подчеркнул Рустэм Закиевич. – Все сегодня должны нести социальную нагрузку: и промышленность, и предпринимательство, и бизнес должны способствовать тому, чтобы система образования была современной, качественной, высочайшего уровня. Только через современную систему образования можно прийти к современной экономике. Других вариантов нет.
Глава региона также предложил усилить штат госкомитета по информатизации новыми специалистами и расширить формата работы в области онлайн-образования отраслевого министерства.
– В конечном итоге республика должна стать пилотной площадкой страны по отработке модели электронного образования. Это может существенно поднять имидж и рейтинг нашей республики, - наметил направления работы Рустэм Хамитов.
Если же Башкирия окажется в хвосте событий, то, по оценке регионального лидера, «реально у республики как у экономического субъекта перспектив не будет», и ее придется «на вожжах подтягивать к успешным вариантам развития событий».
– Я считаю, что наша роль должна быть другой, - считает Рустэм Закиевич. – У нас есть всё для того, чтобы сформировать самый современный подход к развитию электронного образования на нашей территории. Мы должны еще раз посмотреть наши финансовые возможности, исключить нецелевое, неоптимальное расходование ресурсов по ряду направлений и направить эти ресурсы целевым образом на электронное образование, на поддержку научных школ, на исследования, на формирование креативной современной среды. Это сделать непросто, но это делать нужно.
Вероника ПОЛЯНСКАЯ.