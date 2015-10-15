Очередной барачный квартал в Черниковке попал под снос и расселение

Интересно, что в Черниковке немало нераспроданной земли. Например, своих застройщиков не дождался квартал, окруженный улицами Ульяновых, Нежинской, Победы и Интернациональной рядом с больничным городком ГКБ № 13, железной дорогой и Калининским РУВД. Здесь под снос попадает около 25 домов, за площадку в 6,6 гектаров просили 12,1 млн рублей, но желающих не нашлось.