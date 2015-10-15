mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Очередной барачный квартал в Черниковке попал под снос и расселение

15 октября 2015, 23:59
Мэрия Уфы продаст с торгов контракт на развитие квартала в рамках улиц Гончарова, Черниковской, Свободы и Первомайской площадью 8,1 гектаров. Впрочем, расселять квартал будущему застройщику не придется. Двухэтажные бараки, расположенные на будущей стройплощадке, попали в городскую программу переселения граждан из жилищного фонда, подлежащего сносу и реконструкции. Об этом сообщается в постановлении о развитии застроенной территории, подписанном мэром Уфы Иреком Ялаловым.

Всего под снос попадают 10 домов, металлические и капитальные гаражи, хозяйственные постройки. О дате аукциона не сообщается.

Интересно, что в Черниковке немало нераспроданной земли. Например, своих застройщиков не дождался квартал, окруженный улицами Ульяновых, Нежинской, Победы и Интернациональной рядом с больничным городком ГКБ № 13, железной дорогой и Калининским РУВД. Здесь под снос попадает около 25 домов, за площадку в 6,6 гектаров просили 12,1 млн рублей, но желающих не нашлось.

Другая площадка - квартал в 2,3 гектаров - в рамках улиц Кольцевой, Машиностроителей, Черниковской и Коммунаров, расположенный в двух шагах от ДК «Машиностроителей», также не привлекла застройщиков. Здесь под снос попадают девять домов, за землю просили 14 млн рублей.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48