Очередной барачный квартал в Черниковке попал под снос и расселение

Всего под снос попадают 10 домов, металлические и капитальные гаражи, хозяйственные постройки. О дате аукциона не сообщается.
Интересно, что в Черниковке немало нераспроданной земли. Например, своих застройщиков не дождался квартал, окруженный улицами Ульяновых, Нежинской, Победы и Интернациональной рядом с больничным городком ГКБ № 13, железной дорогой и Калининским РУВД. Здесь под снос попадает около 25 домов, за площадку в 6,6 гектаров просили 12,1 млн рублей, но желающих не нашлось.
Другая площадка - квартал в 2,3 гектаров - в рамках улиц Кольцевой, Машиностроителей, Черниковской и Коммунаров, расположенный в двух шагах от ДК «Машиностроителей», также не привлекла застройщиков. Здесь под снос попадают девять домов, за землю просили 14 млн рублей.
Дмитрий КОЛПАКОВ.