Закон запретит частникам возить пассажиров без договора с муниципальными властями

- Закон предусматривает движение не просто только с лицензией, но и с маршрутной картой, которую выдает муниципалитет, - объясняет он. - Тот, кто просто взял лицензию, и ездит по маршрутам, так просто кататься больше не сможет. Все будут обязаны участвовать в розыгрыше маршрутов, и обязательно получить маршрутную карту. Нарушителей же будут привлекать к административной ответственности.