Закон запретит частникам возить пассажиров без договора с муниципальными властями

При этом г-н Мережко попросил не называть нелегалами владельцев автобусов, имеющих российские лицензии, но не заключивших договор с местными властями на перевозку пассажиров.
По мнению Сергея Мережко, нелегалы – это перевозчики, работающие вообще без лицензии, а таких выявляют всего 5-7 в год, когда «человек купил автобус и решил повозить».
В представлении же муниципальных властей – все перевозчики, не имеющие договоров с мэрией по распределению маршрутов, нелегалы.
Глава Госавтодорнадзора по РБ считает, что с таких «нелегалов» нужно было в свое время привлекать к суду, а теперь «они накатали маршруты и ездят».
- Одним не хотелось судиться, другие боялись, и все докатилось до того, что перевозчики, имеющие лицензии, но не заключившие договора, объединились, накатали маршруты, - говорит он. - Винить их, наверное, нельзя – они предоставляют услугу.
По мнению чиновника, разногласия между вольным перевозчиками и муниципалитетами разрешатся с лета 2016 года, когда полностью вступит в силу 220-й закон.
- Закон предусматривает движение не просто только с лицензией, но и с маршрутной картой, которую выдает муниципалитет, - объясняет он. - Тот, кто просто взял лицензию, и ездит по маршрутам, так просто кататься больше не сможет. Все будут обязаны участвовать в розыгрыше маршрутов, и обязательно получить маршрутную карту. Нарушителей же будут привлекать к административной ответственности.
Также, согласно новому закону, предусмотрена ответственность за высадку пассажиров вне остановочной сети. Глава управления заверил, что эти механизмы позволят навести порядок на рынке пассажироперевозок. Интересно, что г-н Мережко второй федеральный чиновник в регионе, обещающий в следующем году окончание вакханалии на автобусных маршрутах. Ранее, выступая пред Госсобранием РБ начальник УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов сообщил, что с Нового года меняется таблица штрафов для перевозчиков. Например, наказание за выезд без маршрутной карточки составит 300 тысяч рублей на юрлицо, а для водителя - 30 тысяч.
- Нелегалов просто не будет, - предположил тогда главный гаишник республики.
В Госавтодорнадзоре говорят, что подсчитать точное количество автобусов, работающих на линиях общественного транспорта, сегодня невозможно.
- Общее количество автобусов может знать только ГИБДД, но, все равно цифры приблизительные, - говорит г-н Мережко.
Дмитрий КОЛПАКОВ.