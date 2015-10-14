Чиновник, наказывая предпринимателя, перегородил въезд на его стройку своей машиной

Сначала он отменил действующие разрешения на строительство, а потом с помощью муниципального «УАЗа» заблокировал проезд на стройку к жилому дому. Так как на строительную площадку не смогли проехать машины и стройка замерла на девять часов, фирма, возводящая дом, понесла ущерб в три миллиона рублей.