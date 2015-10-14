Чиновник, наказывая предпринимателя, перегородил въезд на его стройку своей машиной

Сначала он отменил действующие разрешения на строительство, а потом с помощью муниципального «УАЗа» заблокировал проезд на стройку к жилому дому. Так как на строительную площадку не смогли проехать машины и стройка замерла на девять часов, фирма, возводящая дом, понесла ущерб в три миллиона рублей.
Но и этого распоясавшемуся «держиморде» показалось мало, и он повелел приостановить перенос электросетей на участке, где шло возведение склада.
Предприниматель пожаловался на незаконные действия в прокуратуру и в надзорном ведомстве усмотрели в действиях чиновника признаки преступления, которое Уголовное законодательство трактует как воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Против агрессивного представителя муниципальной власти возбудили уголовное дело, расследование которого находится на контроле прокуратуры.
В случае, если суд признает слишком ретивого чиновника виновным, ему грозит штраф до 500 тысяч рублей.