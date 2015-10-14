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Чиновник, наказывая предпринимателя, перегородил въезд на его стройку своей машиной

14 октября 2015, 12:44
Ответит перед судом за самоуправство замглавы администрации Иглинского района Башкирии Александр Акатьев, решивший создать проблемы местному предпринимателю. Коммерсант возводил в Иглино многоквартирный дом и склад, которые и почему-то не понравились высокопоставленному в районе чиновнику и представитель власти принялся чинить препятствия бизнесмену.

Сначала он отменил действующие разрешения на строительство, а потом с помощью муниципального «УАЗа» заблокировал проезд на стройку к жилому дому. Так как на строительную площадку не смогли проехать машины и стройка замерла на девять часов, фирма, возводящая дом, понесла ущерб в три миллиона рублей.

Но и этого распоясавшемуся «держиморде» показалось мало, и он повелел приостановить перенос электросетей на участке, где шло возведение склада.

Предприниматель пожаловался на незаконные действия в прокуратуру и в надзорном ведомстве усмотрели в действиях чиновника признаки преступления, которое Уголовное законодательство трактует как воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Против агрессивного представителя муниципальной власти возбудили уголовное дело, расследование которого находится на контроле прокуратуры.

В случае, если суд признает слишком ретивого чиновника виновным, ему грозит штраф до 500 тысяч рублей.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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