В Уфе будут сносить многоэтажные здания и расселять жильцов квартир в новых домах

- Выкупаются частные дома, собственники земли под предлогом реконструкции надстраивают этажи, а потом через суд пытаются изменить назначение объекта, - объяснил г-н Ялалов.
Градоначальник предполагает, что в будущем решения судов о сносе трех или четырехэтажных домов, построенных на землях, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство, вызовут большой общественный резонанс.
- Есть решения судов об их сносе, - говорит он. - Будут эмоции до потолка, мол, какие варвары сносят готовый дом. Мошенники пользуются уловкой, что «власть не будет воевать с населением, не пойдет против народа».
Любопытно, что глава Уфы уверен - «классических обманутых дольщиков в городе уже нет».
- Критериям дольщиков никто не соответствует, из тех кто заявляет права – это обманутые инвесторы, которые решили заработать на перепродажи квартир, - считает он. - Всего шесть процентов от так называемых «обманутых дольщиков» на самом деле не имеют жилья. Остальные решили подзаработать: за тридцать тысяч рублей за квадрат купить, чтобы потом за пятьдесят тысяч продать.
Г-н Ялалов рассказал, что при проверке «обманутых дольщиков» «обнаруживались семьи имеющие по 15 квартир».
- Как только обнаружили – собственность сразу раздробили и стало 15 владельцев, - говорит он. - Это черный бизнес. Определенные круги делают деньги на уверенности в том, что государство не бросит людей. Поток желающих закопать свой золотой на поле чудес – не снижается. Ряд регионов и городов пошли по простому пути – они отказались признавать обманутых дольщиков – власти тут не причем. Голодовки, забастовки… это к нам никакого отношения не имеет.
Бум строительства в «нулевые» привел на рынок множество непрофессиональных застройщиков. Теперь на бюджет города ложатся затраты по устранению их ошибок.
- На межведомственной комиссии будем вынуждены признать один из новых девятиэтажных домов аварийным, и будем расселять два его подъезда, - сетует мэр. - Застройщику лишь бы быстрее заселить было. Теперь за счет бюджета будем его расселять, потому что все сроки, когда можно было предъявить претензии к застройщику, прошли.
Дмитрий КОЛПАКОВ.