В Уфе будут сносить многоэтажные здания и расселять жильцов квартир в новых домах

- Критериям дольщиков никто не соответствует, из тех кто заявляет права – это обманутые инвесторы, которые решили заработать на перепродажи квартир, - считает он. - Всего шесть процентов от так называемых «обманутых дольщиков» на самом деле не имеют жилья. Остальные решили подзаработать: за тридцать тысяч рублей за квадрат купить, чтобы потом за пятьдесят тысяч продать.