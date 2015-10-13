В МАУ проходит второй этап модернизации аэродрома

Также в планах строительство курсоглиссадного комплекса на второй взлетно-посадочной полосе, который после сертификации по второй категории ИКАО позволит производить взлеты и посадки без погодных ограничений и недостаточной видимости на полосе. Второй этап модернизации аэродромного комплекса рассчитан на 1,5 года и предполагает освоение федеральных инвестиций в пределах 3 млрд рублей. Реконструкция аэродромных покрытий производится в условиях действующего аэропорта.