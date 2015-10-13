В МАУ проходит второй этап модернизации аэродрома

− Два этапа реконструкции аэродрома – это единая масштабная комплексная программа, - комментирует генеральный директор аэропорта «Уфа» Александр Андреев. – Вторая очередь модернизации является логичным продолжением первой. По завершении всех работ мы будем располагать современным, обладающим широкими технологическими возможностями аэродромом.
Также в планах строительство курсоглиссадного комплекса на второй взлетно-посадочной полосе, который после сертификации по второй категории ИКАО позволит производить взлеты и посадки без погодных ограничений и недостаточной видимости на полосе. Второй этап модернизации аэродромного комплекса рассчитан на 1,5 года и предполагает освоение федеральных инвестиций в пределах 3 млрд рублей. Реконструкция аэродромных покрытий производится в условиях действующего аэропорта.
− Комплексная модернизация позволит увеличить коэффициент полезного использования всех аэродромных объектов, что в свою очередь обеспечит повышение пропускной способности аэропорта на ближайшие пятнадцать-двадцать лет,− говорит Александр Андреев. − Уже на сегодняшний день возможности аэродрома отвечают всем современным технологическим требованиям и нормам безопасности, что подтвердила бесперебойная работа аэропорта в дни международных саммитов ШОС и БРИКС.
Напомним, в июне был завершен первый этап реконструкции аэродромного комплекса, который длился 1,5 года. В его рамках проведены работы по расширению перрона, строительству семи стоянок для широкофюзеляжных воздушных судов, площадки для обработки самолетов противообледенительной жидкостью, очистных сооружений. На реализацию первой очереди модернизации было выделено около 2,09 млрд рублей из федерального бюджета.
Едва завершился первый этап реконструкции аэродрома, только-только аэропорт проводил многочисленных высоких участников и гостей саммитов ШОС и БРИКС, как сразу началась реализация второй очереди модернизации. На взлетно-посадочной полосе и перроне развернулись полномасштабные интенсивные работы.
Проект модернизации аэродрома предусматривает масштабную реконструкцию плоскостных сооружений аэропортового комплекса, в том числе реконструкцию искусственной взлетно-посадочной полосы № 2, перрона, грунтовых участков зоны курсового радиомаяка, водосточно-дренажной сети. Также будут произведены замена и модернизация светосигнального оборудования, сетей электроснабжения, двух трансформаторных подстанций, центральной распределительной подстанции, дизельной электростанции, строительство подъездной дороги к ближнему приводному радиомаяку, сетей связи.
Азат ВАХИТОВ.