В Башкирии восьмиклассник взял в заложницы учительницу, приставив нож к ее горлу

Тем не менее, против мальчика возбудили уголовное дело п. «г» ч. 2 ст. 206 УК РФ («Захват или удержание лица в качестве заложника»), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. Если мальчика не отправят на принудительное лечение и он предстанет перед судом, то вряд ли он получит серьезное наказание. Государство щадит несовершеннолетних, предусматривая для них за любое преступление не более 10 лет заключения.