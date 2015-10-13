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В Башкирии восьмиклассник взял в заложницы учительницу, приставив нож к ее горлу

13 октября 2015, 23:02
Взял в заложницы учительницу русского языка ученик восьмого класса в Туймазах. 15-летний мальчик заперся с 33-летней женщиной в классе и угрожал педагогу ножом, который достал из школьного рюкзака. Преподавательница восприняла угрозу всерьез и уже попрощалась с жизнью, но ее спасли сотрудники полиции. Теперь подросток будет отвечать перед Уголовным законодательством по тяжкой статье УК РФ - за захват и удержание заложника.

Дикая история случилась в Туймазах 23 сентября после окончания уроков. Все ученики вышли из класса, а юный террорист дождался, когда учительница осталась одна, запер дверь и приставил к ее горлу нож. Похоже, мальчик болен психическим заболеванием, поскольку сам потребовал вызвать полицейских, а потом начал просить у стражей порядка пистолет, чтобы застрелиться. Понятно, что взрослые не дали мальчику оружия и самоубийства не случилось. Но пока правоохранители вели переговоры с неоперившимся бандитом, ребенок отвлекся, ослабил хватку и учительница сумела выскользнуть из класса.

Сегодня ведутся следственные действия, призванные установить, как получилось, что педагог так рисковала своей жизнью, а медэксперты проводят комплексную психиатрическую экспертизу, чтобы выяснить, насколько школьник душевно не здоров. Уже сегодня следователи считают, что ребенок действовал в состоянии аффекта из-за конфликта в семье.

Тем не менее, против мальчика возбудили уголовное дело п. «г» ч. 2 ст. 206 УК РФ («Захват или удержание лица в качестве заложника»), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. Если мальчика не отправят на принудительное лечение и он предстанет перед судом, то вряд ли он получит серьезное наказание. Государство щадит несовершеннолетних, предусматривая для них за любое преступление не более 10 лет заключения.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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