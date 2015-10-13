Развитие Черниковки и Инорса растянется на три года

– Не Ялалов ее в такое состояние привел, ее надо было закрыть еще три года назад, - говорит сити-менеджер. - Мы проектируем новый образовательный центр, будем строить в две очереди. Уже предусмотрены деньги в республиканской адресной инвестиционной программе.