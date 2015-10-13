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Развитие Черниковки и Инорса растянется на три года

13 октября 2015, 23:15
Так называемая программа «развития Черниковки», о которой власти Уфы заявили после окончания международных саммитов, займет почти три года. В первую очередь в порядок приведут дорожную сеть Орджоникидзевского и Калининского районов столицы Башкирии.

- Кольцевая, Первомайская, Интернациональная - это три улицы, формирующие дорожную сеть Черниковки и ее поперечные направления – Свободы и Ульяновых, - говорит мэр. - Все это планируется отремонтировать в 2016, 2017, 2018 годах.

По словам сити-менеджера, 2014 и 2015 год были посвящены реконструкции южной части города – ее готовили к саммитам ШОС и БРИКС. Новая задача - сделать Черниковку равной по благоустройству югу города.

Но при этом г-н Ялалов не согласен с недовольством жителей Инорса, обвиняющих городские власти в закрытии 51-й школы, признанной аварийной.

– Не Ялалов ее в такое состояние привел, ее надо было закрыть еще три года назад, - говорит сити-менеджер. - Мы проектируем новый образовательный центр, будем строить в две очереди. Уже предусмотрены деньги в республиканской адресной инвестиционной программе.

Под одной крышей разместятся средняя на школа на 2 тысячи мест, детско-юношеская школа, детский сад и парк, «который будет работать на весь микрорайон».

- Я когда два года назад был в Китае, подсмотрел эту идею, - говорит градоначальник. - Придется потерпеть, послушать критику жителей Инорса. Только на подготовку площадки 300 млн рублей уйдет.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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