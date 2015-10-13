Развитие Черниковки и Инорса растянется на три года

- Кольцевая, Первомайская, Интернациональная - это три улицы, формирующие дорожную сеть Черниковки и ее поперечные направления – Свободы и Ульяновых, - говорит мэр. - Все это планируется отремонтировать в 2016, 2017, 2018 годах.
По словам сити-менеджера, 2014 и 2015 год были посвящены реконструкции южной части города – ее готовили к саммитам ШОС и БРИКС. Новая задача - сделать Черниковку равной по благоустройству югу города.
Но при этом г-н Ялалов не согласен с недовольством жителей Инорса, обвиняющих городские власти в закрытии 51-й школы, признанной аварийной.
– Не Ялалов ее в такое состояние привел, ее надо было закрыть еще три года назад, - говорит сити-менеджер. - Мы проектируем новый образовательный центр, будем строить в две очереди. Уже предусмотрены деньги в республиканской адресной инвестиционной программе.
Под одной крышей разместятся средняя на школа на 2 тысячи мест, детско-юношеская школа, детский сад и парк, «который будет работать на весь микрорайон».
- Я когда два года назад был в Китае, подсмотрел эту идею, - говорит градоначальник. - Придется потерпеть, послушать критику жителей Инорса. Только на подготовку площадки 300 млн рублей уйдет.
Дмитрий КОЛПАКОВ.