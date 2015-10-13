Почем Формула для народа? Квят показал хороший результат в Сочи

- Думаю, что гонка прошла очень неплохо. Конечно, можно было отыграть немного времени на стратегии, но все равно думаю, что мы выжали максимум из данной ситуации. Заработать 10 очков в такой трудный уик-энд очень сложно. Мы ожидали, что он будет непростым и для нас, и для наших двигателей. В общем, мы довольны. Старт был действительно хороший, это было очень важно. Мы отыграли несколько мест. Потом, к сожалению, немного потеряли по стратегии, но в целом все хорошо. Чувствовалось, что Гран-при домашний. Здорово, что было так много зрителей. И гонка была очень интересная. Не такая, как в прошлом году. Много интересных событий увидели зрители в этот раз на трассе…