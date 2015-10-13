Почем Формула для народа? Квят показал хороший результат в Сочи

Бюджетный вариант
Поехать в Сочи на Гран-при мечтают многие. Но это дорого, так что большая часть фанатов Формулы-1 из России смотрят по телевизору или в интернете. Но есть и отчаянные головы. В этот раз одна из уфимок решила съездить. Она еще в мае 2015-го приобрела самый дешевый билет по цене 5000 рублей на четыре дня, без места, в зоне свободного размещения. Вот что поведала МКС юная леди:
- Впервые я была на Формуле-1. Там здорово! Все понятно и хорошо организованно. Народу много. Все отели с 9 по 11 октября были забиты. Цена хостелов или гостевых домиков начиналась от 2000 рублей за сутки, в отелях у Сочи-парка - от 5500 за сутки, если вы забронировали за пару месяцев. За неделю до Формулы-1 свободные номера в гостиницах остались только за 30000…
Деньги улетали моментально. В зоне свободного размещения были одни русские, все иностранцы расположились на трибунах, где билеты от 10000 рублей. Цены на фирменную продукцию кусались - поло от 6000, футболки от 5000, кепочки Ред Булл от 3000 рублей, Феррари - за 5000. Несмотря на это у дорогих лавок постоянно были очереди. Местная сочинская сувенирка была куда доступней. Кепки по 850, футболки от 1200, магниты по 200, браслетики силиконовые за 125.
Большинство фудкортов - уличные. Я ожидала, что питание там будет дороже. Сэндвичи 200-250 рублей, чай около 60 рублей, блинчики 150-300 рублей. Из закрытых фудкортов в «зоне свободного размещения» был доступ и на фудкорт первого этажа ледового дворца «Большой». В непогоду это нам помогло - приятно, что о нас позаботились.
В нашей зоне была видна только часть петли, которая объезжала ледовый дворец. Вроде как обещали здесь же экран, но я, честно говоря, его не заметила. В воскресение перед Гран-при я заснула днем и все проспала. Жалею, что так получилось. Вся поездка обошлась мне примерно в 25-30 тысяч рублей. Возможно, поеду еще…
Квалификация
В первом сегменте Квят ушел на первый пит-стоп с 12-м боевым результатом. Не очень-то мощный старт. К этому моменту только 16 гонщиков проехало свои быстрые круги.
После выезда Даниил опустился до 15-го места. То есть был на грани прохождения во второй сегмент. Потом 16-е место – это уже вылет.
Но Даниил улучшил свое время и стал 11-м. Соперники опустили его на 14-е, однако упорный Квят смог в самом конце вернуться на 11-е.
Во втором сегменте россиянин вылетел. К пит-стопу был пятым, но жаловался, что на третьем секторе начинает уходить задняя часть болида.
После боксов Квята сместили аж на 12-ую позицию. Он улучшил свое время в последней попытке, но остался 11-й позиции. Впереди – Макс Ферстаппен из Торо Россо, Даниэль Риккардо из Ред Булл был девятым. В третьем сегменте эти два парня поменялись местами.
Гран-при
Первые 13 гонщиков начали на супермягкой резине, но старт получился жестким. Нико Хюлькенберга развернуло прямо перед Квятом. Даниил смогу уйти влево, за ним это же сделал Риккардо, которого россиянин к тому моменту обогнал. Форс Индия немца врезалась в Заубер Маркуса Эриксона. Оба выбыли, а Максу Ферстаппену пришлось катить в боксы с пробитым задним левым колесом.
Выехала машина безопасности. На третьем круге гонка была возобновлена. Квят катил уже седьмым. В спину дышал Риккардо.
Лидировали, конечно же, Мерседесы, причем, первым ехал выигравший квалификацию Нико Росберг. На седьмом круге Льюис Хэмилтон внезапно обогнал партнера. Показалось, что Росберг просто неудачно прошел поворот, а успешный преследователь сделал это идеально. Но нет – проблемы у немца. Он поехал в боксы и выбил из борьбы, что для Квята было плюсом – он стал шестым.
На 12-м круге серьезно разбил свой Лотус Ромен Грожан. Обломки убирали долго. Гонка возобновилась на 16-м круге.
Бразилец Фелипе Наср из Заубера тут же попытался обогнать Квята, но россиянин не пропустил. Вначале не дал себе обогнать, а потом и оторвался более чем на секунду.
На 26-м круге Наср отставал от ехавшего пятым Квята на 2,786 секунды. Ред Булл все-таки не самая слабая конюшня, есть и послабей.
Сам Даниил уступал Кими Райкконену из Феррари почти девять секунд. Такая вот разница в возможностях двигателей. А ведь это только между Рено и Феррари. Между Рено и Мерседес разница еще больше.
Пошла волна смен резины. Квят тянул с визитом в продвинутый шиномонтаж и поднимался вверх. Он даже какое-то время побыл на втором месте, но потом заехал на смену на 34-м круге – и выехал только девятым на мягкой резине. Быстро стал восьмым, когда бразилец Фелипе Наср заехал на свою первую смену колес. Но, конечно же, по сравнению со второй позицией, нынешнее место Даниила выглядело скромно.
Теперь Квята прессовал Фелипе Масса из Уильямс. Даниил боролся долго, но на 44-м круге все-таки уступил бразильцу, у которого была более быстрая супермягкая резина.
Карлос-Сайнс-младший потрадал от перегрева тормозов. Возникло возгорание на переднем левом колесе – и болид развернуло. Повреждено было заднее антикрыло, от которого отвалился кусок. Этот сувернир убрал с трассы прямо перед болидом Феррари Феттеля маршал или «очень смелый русский» - его так сам Себястьян назвал.
На 49-м круге мы видим сход партнера по команде Даниила Квята. Ред Булл Даниэля Риккардо просто остановился. Сход. Парень из Уфы теперь седьмой.
На последнем круге в борьбе за третье место сталкиваются два финна. Валттери Боттас врезается в ограждение. Кими Райкконен на поврежденном и искрящемся болиде доезжает до финиша, но только пятым. Его обогнали Серхио Перес и Фелиппе Масса. Позже Кими оштрафовали на 30 секунд, что сделало его восьмым, а Квята – пятым.
В общем зачете Даниил обошел Риккардо и занял седьмое место с 76 очками. У австралийца их 73. Вот слова россиянина:
- Думаю, что гонка прошла очень неплохо. Конечно, можно было отыграть немного времени на стратегии, но все равно думаю, что мы выжали максимум из данной ситуации. Заработать 10 очков в такой трудный уик-энд очень сложно. Мы ожидали, что он будет непростым и для нас, и для наших двигателей. В общем, мы довольны. Старт был действительно хороший, это было очень важно. Мы отыграли несколько мест. Потом, к сожалению, немного потеряли по стратегии, но в целом все хорошо. Чувствовалось, что Гран-при домашний. Здорово, что было так много зрителей. И гонка была очень интересная. Не такая, как в прошлом году. Много интересных событий увидели зрители в этот раз на трассе…
В Сочи выиграл Льюис Хэмилтон из Мерседес. Себастьян Феттель на Феррари – второй. Серхио Перес – третий. Гран-призы вручал Путин. Тройку чествовали в зимних шапках. Следующее Гран-при состоится 25 октября в Остине, США.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта infiniti-redbullracing.com