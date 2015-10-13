Мэрия Уфы не отказалась от идеи продажи отеля «Актау»

- Это жилой дом, который работает как гостиница. Там в коридоре двоим сложно разойтись, - говорит г-н Ялалов. - Нам не нужно не эффективное муниципальное имущество – любая гостиница при наполняемости 50 процентов приносит инвестору прибыль. А муниципальные, кроме расходов, ничего не приносят. Это странное явление.