Мэрия Уфы не отказалась от идеи продажи отеля «Актау»

- Это жилой дом, который работает как гостиница. Там в коридоре двоим сложно разойтись, - говорит г-н Ялалов. - Нам не нужно не эффективное муниципальное имущество – любая гостиница при наполняемости 50 процентов приносит инвестору прибыль. А муниципальные, кроме расходов, ничего не приносят. Это странное явление.
«Актау» изначально принадлежала одному из нефтеперерабатывающих заводов и предназначалась для проживания иностранных специалистов. В 2000 году девятиэтажное здание передали городу, и гостиница стала муниципальной. По сути, это общежитие квартирного типа на 31 номер.
Аукцион планировался еще в конце 2013 года. «Актау» оценили в 39,5 млн рублей.
В декабре 2014 года мэрия Уфы исключила отель из прогнозного плана приватизации. Тогда г-н Ялалов заявил, что планы по приватизации «Агидели» и «Актау» «отодвинули за рамки 2015 года, из-за идущей полным ходом подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. И объяснил, что «экономическая ситуация 2015 года покажет, как действовать дальше».
Дмитрий КОЛПАКОВ.