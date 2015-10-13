mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Мэрия Уфы не отказалась от идеи продажи отеля «Актау»

13 октября 2015, 23:11
Глава Уфы Ирек Ялалов раскритиковал за неэффективную работу муниципальные гостиницы. Отелей у города всего два – «Агидель» на улице Ленина, и «Актау» на Российской улице. Градоначальник назвал их убыточными и «не соответствующими современному уровню». Г-н Ялалов еще раз подтвердил намерения муниципалитета пустить с молотка «Актау», заметив, что отель нуждается в серьезной реконструкции.

- Это жилой дом, который работает как гостиница. Там в коридоре двоим сложно разойтись, - говорит г-н Ялалов. - Нам не нужно не эффективное муниципальное имущество – любая гостиница при наполняемости 50 процентов приносит инвестору прибыль. А муниципальные, кроме расходов, ничего не приносят. Это странное явление.

«Актау» изначально принадлежала одному из нефтеперерабатывающих заводов и предназначалась для проживания иностранных специалистов. В 2000 году девятиэтажное здание передали городу, и гостиница стала муниципальной. По сути, это общежитие квартирного типа на 31 номер.

Аукцион планировался еще в конце 2013 года. «Актау» оценили в 39,5 млн рублей.

В декабре 2014 года мэрия Уфы исключила отель из прогнозного плана приватизации. Тогда г-н Ялалов заявил, что планы по приватизации «Агидели» и «Актау» «отодвинули за рамки 2015 года, из-за идущей полным ходом подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. И объяснил, что «экономическая ситуация 2015 года покажет, как действовать дальше».

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48