Еще много, много раз. «Салават Юлаев» опрокинул кризисный «Йокерит» в Хельсинки

«Салават Юлаев» крайне нуждается в очках. Не в тех, которые от солнца защищают, хотя и они нужны тем хоккеистам Захаркина, у которых есть совесть - чтобы от людей глаза прятать. Нужны очки турнирные. По три в каждом матче. Много раз подряд. И тогда команда вернется туда, где должна быть. На приличные места в конференции «Восток». Но тут в чем проблема была – в сопернике. «Йокерит» в последних матчах немало очков потерял. Дважды получил взбучку от ЦСКА и однажды от «Трактора». Первое место в объединенной таблице КХЛ потерял и тоже нуждался в очках.