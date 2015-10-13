Еще много, много раз. «Салават Юлаев» опрокинул кризисный «Йокерит» в Хельсинки

Угадайте, как пропустил свою шайбу шведский голкипер Никлас Сведберг? Да. Опять. Греть его медь. В большинстве выкатился под бросок одного и пропустил в пустой угол от другого. От Вилле Лаюнена.
Больше шайб в численном неравенстве мы не увидели. У «юлаевцев» было три шанса, играли в большинстве и хозяева, но реализацией оба клуба не блеснули.
Финны, в общем-то, вообще больше не забросили. Хотя моментов у них было – полное лукошко. Дальше отличались только гости. Причем в этот раз получилось многое. Главный тренер «Йокерита» даже вратаря Хенрика Карлссона сменил на Рика Хелениуса. Но и сменщик одну пустил.
Счет сравнял защитник «юлаевцев» Сами Леписто. Очень хорошо попал от синей линии в верхний угол. Тут вратарь соперника явно не выручил, 1:1.
В начале второго периода Александр Логинов бросил от синей линии, а капитан «Салаватушки» Игорь Григоренко клюшкой полет шайбы подкорректировал так, что цифры на табло изменились на 1:2. Тут претензии вряд ли можно предъявлять – подобные голы редко бывают на совести вратарей. Среагировать на подставление очень и очень сложно. Можно только защитников ругать и исполнителем восхищаться.
Кстати, Игорь потихоньку да помаленьку выбрался в лучшие снайперы «Салавата Юлаева». У Григоренко семь голов, у Линуса Умарка – шесть. Лучший снайпер чемпионата Сергей Мозякин из Магнитки назабрасывал уже 12. Не так уж и далеко он убежал. Можно смело преследовать.
На 34-й минуте матча свою вторую шайбу в сезоне забросил Антон Лазарев. В ближнюю девятку послал очень точно, шайба со звоном перекладину задела по дороге. 1:3.
Через минуту и пять секунд классная комбинация закончилась тем, что Энвер Лисин нашел отличной передачей Теему Хартикайнена – и тот точно в угол шайбу послал, 1:4. Получается, что оба финна Уфы передали горячие приветы финскому же клубу КХЛ. Возьми шайбочку! Ну, возьми! Взял? Теперь вратаря меняй!
В третьем периоде еще один прекрасный гол на счету Александра Нестерова. Шарахнул под перекладину так, что не все увидели, что шайба в воротах побывала. Игру остановили позже, когда тот же Нестеров правила нарушил. В итоге праздновал «юлаевец» на скамейке для оштрафованных, 1:5.
Оставшиеся в третьем периоде 14 минут команды доигрывали матч. Финны понимали, что им не догнать и из кожи вон не лезли. Уфу такой слабый напорчик, конечно же, устраивал.
Главный тренер победивших Игорь Захаркин сказал после игры:
- Сегодня команда сыграла строго по заданию. Очень важно, что ребята придерживались игрового плана, а не эмоций, которые часто возникают в ходе матча. Играли терпеливо, методично, самоотверженно, и это принесло результат.
- В рамках плановой ротации есть ли планы по возвращению в состав Кирилла Кольцова?
- Да, конечно. Просто у Кирилла сейчас, к сожалению, обострилась старая травма, и, конечно, мы ждем, чтобы он вернулся в игру. Он наш ключевой защитник, он сейчас в поездке с командой, доктора им активно занимаются, и мы надеемся увидеть его в ближайших матчах. Но это будет зависеть от его здоровья, это уже не ротация…
Следующий матч «юлаевцы» проведут в Риге против «Динамо» 14 октября. В общей таблице КХЛ латыши ниже – они 24-е, а зеленая команда – 19-я. В конференции «Восток» Уфа пока на 10-м месте, отставание от зоны плей-офф – всего одно очко.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта hcsalavat.ru