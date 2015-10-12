Жители спаленного барака уверены, что поджигатели еще раз посягнут на их жизни

- Все к чему ты стремился долгие годы, в одночасье оказалось каким-то малозначительным фактом в сравнении с тем, что твоего ребенка вместе с тобой какие-то предприимчивые люди решили сжечь заживо, - написал г-н Тартышный. – Когда две недели назад в почтовые ящики нашего дома разложили "письма счастья" о сносе, в глубине души надеялся, что времени у меня вагон и маленькая тележка. Несколько соседей посетили офис, адрес которого указывался в письмах. В целом, впечатление у них осталось позитивное, обещали, что дом точно снесут до 1 ноября, и все мы уже через пару недель узнаем, где окажемся. Как в воду глядели.
В ночь с 9 на 10 октября в подъезде дома № 28/4 на улице 8 Марта, вспыхнула лестничная площадка. Один из жильцов погиб, эвакуировано 22 человека.
- Поджигали нас ближе к трем часам ночи накануне выходного дня, - продолжает рассказ г-н Тартышный. - Работали тактически грамотно, стараясь отрезать пути эвакуации жильцам второго этажа.
Пресс-секретарь футбольного клуба «Уфа» рассказал о мистическом совпадении – этот дом строил его дедушка и, несмотря на то, что мог заселиться на «престижный» второй этаж, выбрал квартиру на первом.
- Можно не верить в судьбу, но оказалось, через долгие годы это решение спасет от ужасной смерти парализованную супругу деда, - объясняет Сергей. - Ее чудом удалось эвакуировать через окно. Ошибись в послевоенные годы ее муж с выбором этажа и огненный капкан поглотил бы ее, невзирая на заслуги перед Родиной, ветеранские льготы и звания.
Сергей Тартышный соболезнует семье погибшего в огне соседа.
- Завтра в 12 часов родственники привезут к нашему дому гроб с телом Миши Федотова, - повествует он. - Того самого, что жил в квартире над нами. Врачи трижды запускали его сердце в карете скорой помощи, стоящей у горящего дома, но тщетно. Кстати, умер он отнюдь не по дороге в больницу, машина с его телом никуда не ехала, а так и стояла на месте часов до семи утра.
По словам г-н Тартышного, жильцы дома сами нашли очевидца поджога.
- Утром приехали трое оперов, наспех опросили несколько человек из числа жильцов, - уверяет начальник пресс-службы футбольного клуба. - К тому времени мы самостоятельно сумели разыскать свидетеля поджога. К сожалению, на этом видимые нам следственные действия закончились, по крайней мере, больше никого из нас никто не опрашивал. Даже наша соседка не вызвала ни у кого интереса, хотя дала интервью аж трем телеканалам на тему угроз поджога со стороны двух неизвестных мужчин.
Жители вывезли из дома ценные вещи, несмотря на то, что муниципальные власти заявили, что восстановят дом.
- Ведь раз дом устоял, значит, его снова подожгут, потому что это - как явление природы, перед сносом дома в Уфе имеют тенденцию к возгоранию, - продолжает г-н Тартышный. - Одна хорошая новость за два дня мою дочь Полину перевели из отделения интенсивной терапии в общую палату. Значит надо жить и радоваться маленьким радостям. Да, мы оказались расходным материалом, разве Земля от этого стала вращаться иначе?
Дмитрий КОЛПАКОВ.