Жители спаленного барака уверены, что поджигатели еще раз посягнут на их жизни

- Все к чему ты стремился долгие годы, в одночасье оказалось каким-то малозначительным фактом в сравнении с тем, что твоего ребенка вместе с тобой какие-то предприимчивые люди решили сжечь заживо, - написал г-н Тартышный. – Когда две недели назад в почтовые ящики нашего дома разложили "письма счастья" о сносе, в глубине души надеялся, что времени у меня вагон и маленькая тележка. Несколько соседей посетили офис, адрес которого указывался в письмах. В целом, впечатление у них осталось позитивное, обещали, что дом точно снесут до 1 ноября, и все мы уже через пару недель узнаем, где окажемся. Как в воду глядели.