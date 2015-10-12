Власти предлагают уфимцам стучать на строителей, выносящих грязь на дороги

- Правила производства земляных работ на территории города Уфы предусматривают ограждение зоны работ и ограждение зеленых насаждений, расположенных на строительной площадке или в зоне производства работ запрещают складирование грунта в отвал на проезжей части дорог, тротуарах, газонах, дворовых, внутриквартальных проездах и территориях, а также требуют восстановление благоустройства территорий после окончания работ, - пояснил «ЦОБ».
Ранее мэр столицы Башкирии Ирек Ялалов обнаружил, как строители, раскапывая траншею на проспекте Октября, выкидывали грунт на газон, а потом грузовые машины выносили землю и глину на дорогу. Уфимский сити-менеджер приказал в таких случаях закрывать стройки и коммунальные объекты до устранения непорядка.
Дмитрий КОЛПАКОВ.