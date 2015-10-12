mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Власти предлагают уфимцам стучать на строителей, выносящих грязь на дороги

12 октября 2015, 22:02
«Центр общественной безопасности» мэрии Уфы предложил горожанам сообщать через свой онлайн-сервис о строителях и коммунальщиках, которые при проведении строительных работ не соблюдают требования благоустройства, и подкреплять жалобы фотоснимками.

- Правила производства земляных работ на территории города Уфы предусматривают ограждение зоны работ и ограждение зеленых насаждений, расположенных на строительной площадке или в зоне производства работ запрещают складирование грунта в отвал на проезжей части дорог, тротуарах, газонах, дворовых, внутриквартальных проездах и территориях, а также требуют восстановление благоустройства территорий после окончания работ, - пояснил «ЦОБ».

На сайте учреждения открылся онлайн прием сообщений о таких «раскопках».

Ранее мэр столицы Башкирии Ирек Ялалов обнаружил, как строители, раскапывая траншею на проспекте Октября, выкидывали грунт на газон, а потом грузовые машины выносили землю и глину на дорогу. Уфимский сити-менеджер приказал в таких случаях закрывать стройки и коммунальные объекты до устранения непорядка.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48