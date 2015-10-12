Никаких ничьих у Слуцкого. Сборная России вышла в финал Евро - 2016

Сборная России по футболу сегодня сделала последний шаг на пути к европейскому чемпионату. Франция – 2016 теперь примет в числе 23 гостей и нашу команду. Леонид Слуцкий пришел - и настроил своих футболистов на четыре победы подряд. Швеция, Лихтенштейн, Молдавия, Черногория. Да, не все эти трехочковые завования были простыми. Но были же! И тут еще раз хочется с презрением посмотреть в сторону не только Фабио Капелло, но и Виталия Мутко, который итальянца на бешеные деньги и фантастические условия подписал. Нынешний тренер, напомню, зарплаты в сборной не получает. Только призовые за выход в финал чемпионата Европы. Какая там сумма – неизвестно. Но Слуцкий заслужил каждую копейку. Да и его футболисты тоже не будут в стороне – и это честно.