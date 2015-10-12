Никаких ничьих у Слуцкого. Сборная России вышла в финал Евро - 2016

Последний матч группового этапа. И в нем главное - не проиграть. Черногория потеряла все шансы на выход в финальную часть, но все же она – опасный соперник. Сунешь пальчик - откусит по локоть. Или целиком сожрет, не особо пережевывая.
Но это только если совать пальчик. Можно ведь и сразу из крупнокалиберного гранатомета стрелять, особых шансов не давая.
Этим сборная России и занялась. Тем более, публика пришла на матч и активно поддерживала своих на «Открытие Арене».
Вот Алан Дзагоев бьет низом, но вратарь надежно сыграл. Милан Миятович зовут этого вратаря. Суперзвездой он не является. Но играет надежно.
Первый гол сборной России – сказка. Навес на Олега Кузьмина - и 34-летний защитник в падении ногой мяч переправил в ворота. Мастерски, мимо вратаря, без шансов для него. 1:0.
В 34 года дебютировать в сборной, а потом и забить гол за нее! Тут, конечно, Слуцкий молодец – зовет тех, кто отличный футбол показывает. Тот же 36-летний Сергей Игнашевич, в прошлой игре с Молдавией и гол забил, и передачу отдал результативную.
Ну и сам Кузьмин шикарен. Сколько еще лет он будет нас радовать? Да хоть до 54, если так же будет продолжать! Не зря этот игрок «Рубина» 9 мая родился. Не зря.
На одном голе не остановились. Был и второй. Теперь уже другой крайний защитник отличился – Дмитрий Комбаров. В штрафную площадь соперника ворвался и был сбит черногорцем.
Пенальти очень четко исполнил Александр Кокорин. В левый от вратаря угол низом пробил, мяч влетел в створ радом со штангой. Голкипер прыгнул в другой угол, но какие к нему вопросы? При пенальти почти все вратари летят наугад и не угадывают.
Артем Дзюба мог сделать счет 3:0. Но бросавшийся под его удар Милан Миятович спас команду. Причем мяч попал вратарю в лицо. Здоровяка черногорца это попадание не смутило. Он продолжал спасать. Так первый тайм и закончился со счетом 2:0.
В перерыве Слуцкий требовал у футболистов-россиян, чтобы не было расслабленности. Понимал, что наши могут начать доигрывать. Уж очень слабо Черногория первый тайм этого матча провела. Вратарю Акинфееву нужно было коньячку наливать в этом матче, чтобы он согрелся.
Черногория временами пыталась атаковать во втором тайме, но получалось у нее не очень. Все-таки этот опасный зверь, получив два болезненных ранения, перестал быть таким страшным, как нам до игры казалось. Я даже первый абзац этот статьи написал в перерыве матча. И переписывать его не пришлось.
Артем Дзюба головой пробил на 52-й минуте после передачи Романа Широкова. Не попал в створ.
Россия продолжала играть серьезно. Забить не получалось, грозили много, но голов не было. При этом сражались, продолжали искать пути к 3:0.
Леонид Слуцкий долго не выпускал игроков на проверку. Первая замена была им произведена на 69-й минуте. Появился Павел Мамаев, который в игре против Молдавии отыграл от и до.
Александр Кокорин на 82-й минуте был выведен на ударную позицию и пробил. Но вратарь опять потащил.
В конце вышли Федор Смолов и Денис Черышев. Очень хотелось, чтобы оба забили. Первый просто обязан был – все-таки самого Дзюбу сменил, который аж восемь голов забил в этом отборочном цикле.
Черышев тоже мог бы. Все-таки он из самого «Реала» приехал. Да и разгрома хотелось. Но Денис пробил мимо ворот со своей левой ноги.
В итоге 2:0. И сборная России едет во Францию в 2016-м. Не туристами.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта mk.ru