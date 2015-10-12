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Posted 12 октября 2015, 05:39

Published 12 октября 2015, 05:39

Modified 10 ноября 2022, 19:14

Updated 10 ноября 2022, 19:14

Мать, избивавшая свою шестилетнюю дочь, может отправиться за решетку на два года

12 октября 2015, 05:39
В столице Башкирии ответит перед судом женщина, издевавшаяся над своей шестилетней дочерью. Измывательства над ребенком зафиксировали сотрудники отдела полиции Советского района Уфы, посещая неблагополучную семью. Стражи порядка обнаружили синяки на теле девочки, а соседи рассказали, что родительница лупит малышку почем зря. Теперь уфимка ответит за рукоприкладство в уголовном порядке – против нее возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В случае, если суд признает кукушку виновной в жестоком обращении с ребенком, ей грозит до двух лет лишения свободы.
В столице Башкирии ответит перед судом женщина, издевавшаяся над своей шестилетней дочерью. Измывательства над ребенком зафиксировали сотрудники отдела полиции Советского района Уфы, посещая неблагополучную семью. Стражи порядка обнаружили синяки на теле девочки, а соседи рассказали, что родительница лупит малышку почем зря. Теперь уфимка ответит за рукоприкладство в уголовном порядке – против нее возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В случае, если суд признает кукушку виновной в жестоком обращении с ребенком, ей грозит до двух лет лишения свободы.
#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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