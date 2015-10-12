Мать, избивавшая свою шестилетнюю дочь, может отправиться за решетку на два года

В столице Башкирии ответит перед судом женщина, издевавшаяся над своей шестилетней дочерью. Измывательства над ребенком зафиксировали сотрудники отдела полиции Советского района Уфы, посещая неблагополучную семью. Стражи порядка обнаружили синяки на теле девочки, а соседи рассказали, что родительница лупит малышку почем зря. Теперь уфимка ответит за рукоприкладство в уголовном порядке – против нее возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В случае, если суд признает кукушку виновной в жестоком обращении с ребенком, ей грозит до двух лет лишения свободы.

В столице Башкирии ответит перед судом женщина, издевавшаяся над своей шестилетней дочерью. Измывательства над ребенком зафиксировали сотрудники отдела полиции Советского района Уфы, посещая неблагополучную семью. Стражи порядка обнаружили синяки на теле девочки, а соседи рассказали, что родительница лупит малышку почем зря. Теперь уфимка ответит за рукоприкладство в уголовном порядке – против нее возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В случае, если суд признает кукушку виновной в жестоком обращении с ребенком, ей грозит до двух лет лишения свободы.