Градоначальник назвал выемку документов в мэрии Уфы «обычным, рабочим процессом»

Напомним, как полагают в СУ СК РФ по РБ, четыре фирмы - трест «Башгражданстрой», «Центр развития перспективных проектов», «Фонд жилищного строительства – Недвижимость» и «Служба заказчика» получили эту землю в микрорайоне Глумилино без обязательных торгов и конкурсных процедур. Выдача земельных участков проводилась под эгидой постановления башкирского правительства от 21.04.2011 № 375-Р, гарантирующего застройщикам компенсации за «удовлетворение требований граждан, пострадавших от неисполнения застройщиками обязательств по застройке многоквартирных домов». Но следователи уверены, что эти четыре фирмы отношения к решению проблем обманутых дольщиков не имеют, и под действие распоряжения правительства РБ не подпадают.