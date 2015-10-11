Следующий саммит ШОС может пройти в Челябинске

Так, к саммиту в столице Южного Урала планируют возвести на левом берегу реки Миасс, вблизи Троицкого моста 41-этажную башню с подогреваемым бассейном под открытым небом.
Как сообщает новостной портал «Доступ», после постройки, «Крона-Плаза» станет самым высоким зданием в Челябинской области.
По словам издания, местные власти надеются, что за оставшееся до саммита время «во внешнем облике города произойдут изменения, которые позволят ему заявить о себе как о современном, активно развивающемся мегаполисе».
Дмитрий КОЛПАКОВ.
Визуализация dostup1.ru