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Следующий саммит ШОС может пройти в Челябинске

11 октября 2015, 13:47
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подал заявку на проведение в столице Южного Урала саммита глав государств, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества 2020 года. Пока официально заявка не удовлетворена, но челябинские власти уже начали собирать портфолио к заявочной кампании.

Так, к саммиту в столице Южного Урала планируют возвести на левом берегу реки Миасс, вблизи Троицкого моста 41-этажную башню с подогреваемым бассейном под открытым небом.

Как сообщает новостной портал «Доступ», после постройки, «Крона-Плаза» станет самым высоким зданием в Челябинской области.

По словам издания, местные власти надеются, что за оставшееся до саммита время «во внешнем облике города произойдут изменения, которые позволят ему заявить о себе как о современном, активно развивающемся мегаполисе».

Дмитрий КОЛПАКОВ.

Визуализация dostup1.ru

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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