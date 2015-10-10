Во время пожара в доме на улице 8 Марта пострадала дочь пресс-секретаря ФК «Уфа»

В сгоревшем в ночь с 9 на 10 октября доме № 28/4 на улице 8 Марта, где сумели эвакуировать 22 человека, а один из жильцов погиб, жил пресс-секретарь футбольного клуба «Уфа» Сергей Тыртышный. Администрация клуба сообщила, что в результате пожара серьезно пострадала и дочь руководителя пресс-службы.