Во время пожара в доме на улице 8 Марта пострадала дочь пресс-секретаря ФК «Уфа»

Напомним, В 2.46 вспыхнула лестничная клетка в подъезде дома – загорелись коридоры жильцов, проживавших на первом этаже и входные двери всех квартир на втором.
- Наш дом сгорел, Мишка, сосед сверху, не выбрался, - сделал запись на своей странице г-н Тыртышный.
- В результате пожара пострадала семья руководителя пресс-службы футбольного клуба «Уфа» Сергея Тыртышного, проживающего в этом доме. На данный момент его 12-летняя дочь Полина находиться в 22-й больнице города «Уфы» в отделение токсикореанимации с диагнозом – отравление продуктами горения, - говорится в релизе. - Коллектив футбольного клуба «Уфа» желает скорейшего выздоровления близким Сергея Тыртышного и выражает поддержку в эту непростую минуту.
Дмитрий КОЛПАКОВ.