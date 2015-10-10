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Во время пожара в доме на улице 8 Марта пострадала дочь пресс-секретаря ФК «Уфа»

10 октября 2015, 20:55
В сгоревшем в ночь с 9 на 10 октября доме № 28/4 на улице 8 Марта, где сумели эвакуировать 22 человека, а один из жильцов погиб, жил пресс-секретарь футбольного клуба «Уфа» Сергей Тыртышный. Администрация клуба сообщила, что в результате пожара серьезно пострадала и дочь руководителя пресс-службы.

Напомним, В 2.46 вспыхнула лестничная клетка в подъезде дома – загорелись коридоры жильцов, проживавших на первом этаже и входные двери всех квартир на втором.

- Наш дом сгорел, Мишка, сосед сверху, не выбрался, - сделал запись на своей странице г-н Тыртышный.

- В результате пожара пострадала семья руководителя пресс-службы футбольного клуба «Уфа» Сергея Тыртышного, проживающего в этом доме. На данный момент его 12-летняя дочь Полина находиться в 22-й больнице города «Уфы» в отделение токсикореанимации с диагнозом – отравление продуктами горения, - говорится в релизе. - Коллектив футбольного клуба «Уфа» желает скорейшего выздоровления близким Сергея Тыртышного и выражает поддержку в эту непростую минуту.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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