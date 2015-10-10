В Уфе разыскивают водителя черного джипа, сбившего 15-летнюю девочку

Мужчина за рулем внедорожника наехал на подростка около девяти часов вечера 9 октября. Школьница, вместе со своим 19-летним братом, переходила дорогу у дома № 48 вне перехода. Водитель кроссовера, выезжая из близлежащего двора, не заметил пешеходов и девочка оказалась у него под колесами. Тем не менее, мужчина и не подумал остановиться, открыл дверь, крикнул пострадавшей, что она сама виновата и умчался в сторону проспекта Салавата Юлаева.