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В Уфе разыскивают водителя черного джипа, сбившего 15-летнюю девочку

10 октября 2015, 14:27
В столице Башкирии разыскивают водителя джипа, сбившего 15-летнюю девочку на улице Шафиева и уехавшего с места происшествия. Ребенок с ушибами оказался в больнице. Не остановившийся владелец иномарки не только ничем не помог травмированной школьнице, но еще и накричал, что она "сама виновата".

Мужчина за рулем внедорожника наехал на подростка около девяти часов вечера 9 октября. Школьница, вместе со своим 19-летним братом, переходила дорогу у дома № 48 вне перехода. Водитель кроссовера, выезжая из близлежащего двора, не заметил пешеходов и девочка оказалась у него под колесами. Тем не менее, мужчина и не подумал остановиться, открыл дверь, крикнул пострадавшей, что она сама виновата и умчался в сторону проспекта Салавата Юлаева.

Со слов очевидцев, нарушитель разъезжал на машине марки «Ниссан» в кузове кроссовера предположительно черного цвета, но номера прохожие не запомнили.

Всех, кто стал свидетелем данного дорожного происшествия или владеет какой-либо информацией, просят позвонить в дежурную часть полка ДПС ГИБДД управления МВД по Уфе: 237-02-02 или 237-84-80.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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