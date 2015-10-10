В Уфе неизвестные подожгли подъезд дома в центре города – один человек погиб

- С таким успехом город может сам расселить, а продав участок с торгов, спокойно миллиард за него можно получить, - заметили тогда в уфимской мэрии. – Получается, что фирма точно знала, где будет «золотой» квартал. Нет ни одной площадки в городе, где попали под зачистку все дома – это инсайд чистой воды. Плюс за этих предпринимателей хлопотали «непростые люди».