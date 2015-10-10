В Уфе неизвестные подожгли подъезд дома в центре города – один человек погиб

Жителей дома эвакуировали в лицей № 107 – одного человека спасти не удалось, он умер по дороге в больницу, задохнувшись угарным газом. В ближайшее время людей переселят в маневренный фонд.
Скорее всего, причина возгорания дома в центре города – поджог из-за желания злоумышленников расчистить территорию для новой застройки.
Напомним, квартал в рамках улиц Айская, Владивостокская, Революционная и 8 Марта – расселяемый. Три года назад компания «Строймонтаж» выиграла за 2,1 млн рублей право на развитие этой территории, собираясь снести бараки и возвести здесь с десяток высоток от 16 до 22 этажей.
Однако в этом году власти города решили расторгнуть сделку и обратились в Арбитражный суд РБ. Дело в том, что сносить бараки компания должна была за свой счет. Но позже площадка попала в федеральную программу сноса и расселения ветхого жилья, и, соответственно, расходы девелопера на зачистку квартала сократились.
После этого у строителей и начались проблемы с городской администрацией. В мэрии Уфы уверены, что застройщик обладал инсайдерской информацией.
По оценкам специалистов, зачистка квартала обойдется в 1,5-2 млрд рублей. Деньги выделяются федеральным бюджетом по схеме софинансирования, где Уфа и Башкирия должны вместе гасить часть оставшейся суммы. В мэрии сетуют, что за счет бюджета расселяется огромная площадка, а инвестор заплатит за это «цену однокомнатной квартиры».
- С таким успехом город может сам расселить, а продав участок с торгов, спокойно миллиард за него можно получить, - заметили тогда в уфимской мэрии. – Получается, что фирма точно знала, где будет «золотой» квартал. Нет ни одной площадки в городе, где попали под зачистку все дома – это инсайд чистой воды. Плюс за этих предпринимателей хлопотали «непростые люди».
Сгоревший дом на улице 8 Марта, 28/4, как следует из текста решения АС РБ, вместе с соседним домом 28/1, были признаны непригодными для проживания еще в 1994 году. Чтобы их расселить, мэрия должна была издать специальное постановление, но из-за разногласий со «Строймонтажом» этого сделано не было.
Собственно, иск и был инициирован из-за этих двух домов. В суде «Строймонтаж» заявил, что полностью исполнить договор невозможно без принятия администрацией решения о расселении и сносе.
Иск мэрия проиграла. Башкирский арбитраж признал, что администрация не выполнила свою обязанность, «что повлекло невозможность предоставления жилых помещений расселяемым гражданам либо выплаты выкупной цены за изымаемое жилье».
Соответственно, муниципальный контракт остался в силе, а теперь одна из формальных причин спора, «тормозившая» застройку, внезапно сгорела. И обязанность временно расселить двадцать погорельцев накануне зимы полностью легла на муниципалитет.
Дмитрий КОЛПАКОВ.