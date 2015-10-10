Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов: «Пришлось переписать жизнь людям заново»

- Мы понимаем, что это сильный регион, поэтому у него есть чему учиться, - сказал он.
Рустэм Хамитов напомнил, что в Башкирии подшефный Белогорский района Крыма называют 55-м районом, так как в самой республике 54 региона.
- Мы работаем с Крымом очень тесно, - сказал г-н Хамитов. - Мы направляем туда финансирование, стараемся восстановить инфраструктуру, которая требовала обновления.
В прошлом году мы выполнили работ более чем на 200 млн рублей, в этом году около 150 млн рублей направили. До конца года все взятые на себя обязательства выполним.
Глава Башкортостана рассказал, что республика «работает не только по инфраструктуре, но и в сельском хозяйстве, здравоохранении, в части обновления детских садов, школ, больниц».
- Так что мы в Крыму свои, в Белогорском районе как минимум, - пошутил Рустэм Закиевич. - Конечно же, эту работу мы будем продолжать. Наша республика крепкая, экономически развитая, сильная. И мы дальше будем такую поддержку оказывать.
Руководитель республики признался, что правительству РБ «хотелось бы взаимодействовать не только в плане взаимопомощи, но и вместе развивать экономику нашей страны».
- У нас есть значимые, крупные отрасли, самые развитые в Российской Федерации. В частности, это нефтепереработка, - объяснил Рустэм Хамитов. - По производству топлива мы – номер один в Российской Федерации. Наши компании занимаются нефтехимией, химией. У нас хорошее машиностроение, есть автобусный, троллейбусный, двигателестроительный заводы. Мы занимаемся добычей и переработкой цветных металлов, даже золото добываем – не так много, как в Сибири, но и это есть.
Глава РБ уверен, что и по молоку Башкортостан «вместе с Татарстаном лидеры в Российской Федерации».
- Объёмы производства молока очень большие – 1 млн 850 тысяч тонн. На третьем месте – Краснодарский край. У них – 1 млн 300 тысяч – 1 млн 400 тысяч тонн, уже меньше, - поделился он. - Кроме того, мы чувствуем себя ответственными за развитие науки – химической, нефтехимической. Поскольку на шельфе Крыма есть и нефте-, и газодобыча, то, конечно же, наши учёные и нефтяники должны работать совместно. Недавно мы побывали на содовом комбинате «Крым Сода», потому что у нас тоже большое содовое, цементное производство. Мы смотрим, как ваше предприятие работает, обмениваемся мнениями, специалистами. Одним словом, точек соприкосновения – тысячи, и дальше всё это будет идти по нарастающей.
Рустэм Закиевич отдельно остановился на отдыхе в Крыму.
- В этом году активно работает авиация, и все самолёты, начиная с мая и до сегодняшнего дня, заполнены отдыхающими, - рассказал он. - Мы тоже хотели бы для Республики Башкортостан со временем – сейчас работаем над этим вместе с исполнительной властью Крыма – иметь пансионат, дом или базу отдыха, чтобы ребятишки могли по льготным путёвкам ездить туда оздоравливаться. Думаю, что если не в этом, то в следующем году решим этот вопрос.
Руководитель региона уверен, что «Крым открывает огромные новые возможности для экономики нашей республики».
- Мы будем делать всё для того, чтобы эти отношения шли по нарастающей, - сказал он. - Мы восхищаемся и гордимся вами, вашим мужеством, целеустремлённостью, как вы приняли решение вернуться в состав Российской Федерации. Мы вспоминаем свои чувства полуторагодичной давности, и, поверьте, каждую минуту, каждый час спрашивали друг друга, как там идут дела. Всё, что зависит от нас в части взаимопомощи, взаимовыручки, поддержки по всем направлениям, мы сделаем.
Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов признался, что так как население полуострова 24 года жило вне России, «выросло целое поколение, которое совершенно не знает Россию, Родину, к которой мы так стремились».
- Сейчас мы по-новой её узнаём, - сказал председатель крымского заксобрания. - За этот период очень много изменилось. Я – представитель старшего поколения. Как и многие мои коллеги, мы помним ещё советскую страну, везде были, всё помним. Но сейчас совершенно всё по-другому. Поэтому настоящая интеграция для Крыма как раз идёт через межрегиональное сотрудничество.
Владимир Константинов выразил главе РБ «большую благодарность от народа Республики Крым, от жителей Белогорского района за ту помощь, которую вы оказали».
- Что для нас эта помощь на самом деле? –рассуждает он. - Она и по сумме, и по качеству той работы, которую вы делаете, превышает все те усилия, которые украинская власть должна была оказывать и Крыму, и районам Крыма в течение целых 25 лет.
Люди не видели такой заботы, такого финансирования, забыли, как это делается. Откровенно говоря, и многие чиновники разучились работать, понимая, что денег всё равно не будет. Я в прошлые годы много ездил по районам и знаю там ситуацию. Всё это было безнадёжно, бесперспективно. Люди радовались совершенно малому, никто даже не ставил каких-то серьёзных проблем. Сейчас, после известных событий «аппетиты» у людей уже растут: теперь и школу надо делать, и детские сады, и дороги – все вдруг сразу про всё вспомнили. Теперь всё обнажается – так, наверное, и должно быть.
Руководитель законодательной власти Крыма уверен, что «помощь пришла очень вовремя».
- В тот период я очень хорошо помню и, наверное, никогда не забуду те минуты и дни, которые мы переживали после референдума, - поделился он. - И эта помощь была для нас жизненно важной, когда мы были отрезаны от Украины. В тот период появились друзья – регионы Российской Федерации и вы в том числе, и мы сразу поняли, что находимся в дружной семье и нас уже никто не оставит один на один со всеми этими украинскими угрозами.
По словам г-на Константинова, период интеграции для Крыма проходит успешно.
- За год произвели колоссальные изменения: приняли Конституцию, провели выборы, изменили практически всё, что в Украине не совпадало с Российской Федерацией, - говорит он. - Людям практически приходилось переписывать жизнь, начиная от паспортов, документов. Этот процесс, конечно, ещё идёт, но уже в плановом порядке.
Владимир Константинов заверил, что визит в Башкортостан ещё очень важен потому, что «сейчас идет период интеграции, решается много жизненно необходимых для людей ситуаций».
- Здесь, чтобы не изобретать велосипед, очень важен опыт регионов, особенно успешных, к которым относитесь и вы и которые, по нашему мнению, достигли больших результатов, - сказал он. - Что и как вы делали, что хорошего, что плохого, какие ошибки были. Тот опыт, который у вас есть, для нас является жизненно важным. Это совершенно реальная ситуация.
Владимир Константинов уверен, что «у Крыма замечательная история и очень большое будущее».
- С запуском мостового перехода будет экономический бум, как мы предполагаем, - сообщил он. – Этот связано с тем, что Крым примет минимум 8-10 млн отдыхающих, как это было при Советской власти. Это колоссальный объём товарооборота, грузооборота, пассажирооборота. Это серьёзная экономика. Поэтому мы вас приглашаем участвовать в этом процессе как наших коллег, как наших партнёров. Думаю, что бизнес и предприятия региона тоже смогут найти себя в этом процессе.