Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов: «Пришлось переписать жизнь людям заново»

- В тот период я очень хорошо помню и, наверное, никогда не забуду те минуты и дни, которые мы переживали после референдума, - поделился он. - И эта помощь была для нас жизненно важной, когда мы были отрезаны от Украины. В тот период появились друзья – регионы Российской Федерации и вы в том числе, и мы сразу поняли, что находимся в дружной семье и нас уже никто не оставит один на один со всеми этими украинскими угрозами.