Дзюбашевич! Россия победила Молдавию в Кишиневе

Сборная России по футболу в этом отборочном цикле чемпионата Европы могла лишиться шансов на попадание в финал. Но разум вовремя проснулся в замшелых головах, Фабио Капелло убрали за дикие деньги, вместо него поставили Леонида Слуцкого. Уж этот главный тренер ЦСКА за своих футболистов всегда переживает. Видели, как на скамейке раскачивается? Нервы свои не бережет. В итоге была с трудом обыграна Швеция, 1:0, потом разбит в пух и прах любительский Лихтенштейн, 0:7. Осталось еще два матча выиграть – Молдавию в Кишиневе и Черногорию в Москве. А это ой как непросто.