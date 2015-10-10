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Дзюбашевич! Россия победила Молдавию в Кишиневе

10 октября 2015, 02:11
Сборная России по футболу в этом отборочном цикле чемпионата Европы могла лишиться шансов на попадание в финал. Но разум вовремя проснулся в замшелых головах, Фабио Капелло убрали за дикие деньги, вместо него поставили Леонида Слуцкого. Уж этот главный тренер ЦСКА за своих футболистов всегда переживает. Видели, как на скамейке раскачивается? Нервы свои не бережет. В итоге была с трудом обыграна Швеция, 1:0, потом разбит в пух и прах любительский Лихтенштейн, 0:7. Осталось еще два матча выиграть – Молдавию в Кишиневе и Черногорию в Москве. А это ой как непросто.

Молдаване в группе G всего два очка набрали. Но при этом ограбили Россию на ее поле, сыграв вничью, 1:1.

Черногорию наши славные футболисты-богатыри победили из-за того, что болельщики этой страны вели себя плохо. Вратарю Игорю Акинфееву в голову файером попали, потом еще чем-то кидались. В итоге матч был прерван – и техническое поражение 0:3 стране, где достаточно состоятельные россияне с удовольствием отдыхали до позорного падения рубля.

Но то было техническое поражение. Как на деле будет против черногорцев, на футбольном поле что получится? Узнаем скоро.

А пока - Кишинев. Наше время.

Перед игрой было неспокойно. Появлялась информация о провокациях против сборной России – и со стороны местных болельщиков, и украинцы обещали в соседнюю страну подъехать, чего-нибудь устроить. Но игра началась спокойно – это был добрый знак.

Быстрый гол в таких матчах важен. Но Россия не смогла его забить. Артем Дзюба остался один на один с вратарем соперника Алексеем Кошелевым, но ничего сделать не смог.

Это был первый тревожный звоночек. Который, в общем-то, потонул в дикой и несуразной музыке невнятной игры сборной России. Мало что получалось. Неточностей было – хоть отбавляй. Последние передачи были корявыми. Часто все заканчивалось бесполезными навесами.

У Романа Широкова в начале игры оказалась разбитой в кровь голова. Ветеран российского футбола бегал после оказания помощи как раненый красный командир. В штрафную прибежал. Если бы навесили именно на него – пробил бы головой. Ради победы-то? Обязательно бы пробил.

Александр Кокорин головой тоже приложился. Хорошо подлетел к мячу, оставалось только попасть. Но даже не штанга – мимо. Как же так?

Первый тайм не порадовал. Да и неприятностей, кроме того, что забить не удалось, было аж две. Пришлось проводить вынужденную замену на 27-й минуте. Получившего повреждение Игоря Смольникова сменил Олег Кузьмин. Дмитрий Комбаров за срыв быстрой контратаки молдаван получил желтую карточку.

Неужели будет нулевая ничья? Или Слуцкий опять покажет свое сверхумение – и его команда снова выдаст отличный второй тайм?

Вот она - вторая половина. Молдавские ворота на замке. Олег Шатов не может мяч обработать в штрафной хозяев – он улетает. А ведь техничный российский игрок.

Вот Кокорин в штрафной падает, отобрав мяч у соперника. Нет пенальти. Вот если бы девушка из Греции, которая с флажком бегала на этой игре, была бы главным судьей, а не помощницей – она бы поставила мяч на точку. Саша-то симпотный блондин, у него есть «Бентли» и популярная страница в селфсети. Хотя… Хотя она может быть и честная. Судья все-таки.

Кокорин бьет по воротам. В створ попадает, но вратарь спас – и тут голкиперу особо стараться не пришлось.

Кокорина сбивают. Штрафной в опасной близости. Навешивает Дмитрий Комбаров. Артем Дзюба делает скидку грудью – и забивает Сергей Игнашевич! Прямо в девятку вколотил с девяти метров. Защитник, которому 36-лет. Из ЦСКА. Своего главного тренера решил спасти.

Россияне не могут забить второй. Тащит вратарь Алексей Кошелев после удара Дмитрия Комбарова. Молодой голкипер, но уже хороший.

Артем Дзюба выпрыгивает – и, задев мяч головой, мешает партнеру забить Молдавии. Потом тот же Дзюба бьет низом в дальний, но Кошелев ловит.

Хозяева опасно отвечают. В одном из моментов Россию спасает подкат Алексея Березуцкого.

На 78-й минуте сборная России дает возможность выдохнуть. Угловой. Сергей Игнашевич то ли бьет головой, то ли скидывает – не важно. Дзюба ногой в падении с близкого расстояния под самую перекладину. И 0:2! Это победа.

На 81-й минуте Денис Глушаков мог оформить разгром. Он выскочил один на один и бил, но вратарь Кошелев снова спас.

На 85-й минуте Молдавия забивает после подачи углового. Дали пробить Евгению Чеботару. Ему даже прыгать высоко не надо было. 1:2.

Разбежался, победу почувствовал. А рано. Нужно удерживать преимущество в один мяч. Наши отбивались грамотно и самоотверженно. Судья добавил четыре минуты.

И вот он - свисток. Парни наши – молодцы и огурцы. Слуцкий – тоже, хоть и не выпустил Алана Касаева. Сборная Молдавии достойна похвалы. Близка была к тому, чтобы футбольную часть России огорчить.

Осталось Черногории не проиграть 12-го октября, и будет прямая путевка во Францию – 2016.

Олег ЧЕРНОВ.

Фото с сайта mk.ru

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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