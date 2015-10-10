Дзюбашевич! Россия победила Молдавию в Кишиневе

Молдаване в группе G всего два очка набрали. Но при этом ограбили Россию на ее поле, сыграв вничью, 1:1.
Черногорию наши славные футболисты-богатыри победили из-за того, что болельщики этой страны вели себя плохо. Вратарю Игорю Акинфееву в голову файером попали, потом еще чем-то кидались. В итоге матч был прерван – и техническое поражение 0:3 стране, где достаточно состоятельные россияне с удовольствием отдыхали до позорного падения рубля.
Но то было техническое поражение. Как на деле будет против черногорцев, на футбольном поле что получится? Узнаем скоро.
А пока - Кишинев. Наше время.
Перед игрой было неспокойно. Появлялась информация о провокациях против сборной России – и со стороны местных болельщиков, и украинцы обещали в соседнюю страну подъехать, чего-нибудь устроить. Но игра началась спокойно – это был добрый знак.
Быстрый гол в таких матчах важен. Но Россия не смогла его забить. Артем Дзюба остался один на один с вратарем соперника Алексеем Кошелевым, но ничего сделать не смог.
Это был первый тревожный звоночек. Который, в общем-то, потонул в дикой и несуразной музыке невнятной игры сборной России. Мало что получалось. Неточностей было – хоть отбавляй. Последние передачи были корявыми. Часто все заканчивалось бесполезными навесами.
У Романа Широкова в начале игры оказалась разбитой в кровь голова. Ветеран российского футбола бегал после оказания помощи как раненый красный командир. В штрафную прибежал. Если бы навесили именно на него – пробил бы головой. Ради победы-то? Обязательно бы пробил.
Александр Кокорин головой тоже приложился. Хорошо подлетел к мячу, оставалось только попасть. Но даже не штанга – мимо. Как же так?
Первый тайм не порадовал. Да и неприятностей, кроме того, что забить не удалось, было аж две. Пришлось проводить вынужденную замену на 27-й минуте. Получившего повреждение Игоря Смольникова сменил Олег Кузьмин. Дмитрий Комбаров за срыв быстрой контратаки молдаван получил желтую карточку.
Неужели будет нулевая ничья? Или Слуцкий опять покажет свое сверхумение – и его команда снова выдаст отличный второй тайм?
Вот она - вторая половина. Молдавские ворота на замке. Олег Шатов не может мяч обработать в штрафной хозяев – он улетает. А ведь техничный российский игрок.
Вот Кокорин в штрафной падает, отобрав мяч у соперника. Нет пенальти. Вот если бы девушка из Греции, которая с флажком бегала на этой игре, была бы главным судьей, а не помощницей – она бы поставила мяч на точку. Саша-то симпотный блондин, у него есть «Бентли» и популярная страница в селфсети. Хотя… Хотя она может быть и честная. Судья все-таки.
Кокорин бьет по воротам. В створ попадает, но вратарь спас – и тут голкиперу особо стараться не пришлось.
Кокорина сбивают. Штрафной в опасной близости. Навешивает Дмитрий Комбаров. Артем Дзюба делает скидку грудью – и забивает Сергей Игнашевич! Прямо в девятку вколотил с девяти метров. Защитник, которому 36-лет. Из ЦСКА. Своего главного тренера решил спасти.
Россияне не могут забить второй. Тащит вратарь Алексей Кошелев после удара Дмитрия Комбарова. Молодой голкипер, но уже хороший.
Артем Дзюба выпрыгивает – и, задев мяч головой, мешает партнеру забить Молдавии. Потом тот же Дзюба бьет низом в дальний, но Кошелев ловит.
Хозяева опасно отвечают. В одном из моментов Россию спасает подкат Алексея Березуцкого.
На 78-й минуте сборная России дает возможность выдохнуть. Угловой. Сергей Игнашевич то ли бьет головой, то ли скидывает – не важно. Дзюба ногой в падении с близкого расстояния под самую перекладину. И 0:2! Это победа.
На 81-й минуте Денис Глушаков мог оформить разгром. Он выскочил один на один и бил, но вратарь Кошелев снова спас.
На 85-й минуте Молдавия забивает после подачи углового. Дали пробить Евгению Чеботару. Ему даже прыгать высоко не надо было. 1:2.
Разбежался, победу почувствовал. А рано. Нужно удерживать преимущество в один мяч. Наши отбивались грамотно и самоотверженно. Судья добавил четыре минуты.
И вот он - свисток. Парни наши – молодцы и огурцы. Слуцкий – тоже, хоть и не выпустил Алана Касаева. Сборная Молдавии достойна похвалы. Близка была к тому, чтобы футбольную часть России огорчить.
Осталось Черногории не проиграть 12-го октября, и будет прямая путевка во Францию – 2016.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта mk.ru