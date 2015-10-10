mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Актер «Измен» Артем Маркарьян: «В интимных сценах я снимался со своей девушкой»

11 октября 2015, 00:01
Артем Маркарьян впервые оказался на съемочной площадке, еще будучи студентом Щепкинского училища. Первая же роль оказалась заметной, фильм «Класс коррекции» нашел отклик в сердцах зрителей. Затем были сериалы «Три звезды», «Любит не любит», «В Москве всегда солнечно». Сейчас карьера молодого человека стремительно набирает обороты. В киносериале «Измены» телеканала ТНТ Артем исполнил роль младшего брата мужа главной героини. Среди партнеров молодого человека такие звезды кино, как Елена Лядова, Кирилл Кяро, Глафира Тарханова, Евгений Стычкин, Михаил Трухин.

«Если тебе изменили, значит, были на то причины»

Сериал получился честным, местами откровенным и вызвал острые споры среди телезрителей. Несмотря на неоднозначную роль, сам актер считает, что в измене всегда виноваты обе стороны, а в отношениях между мужчиной и женщиной главное – доверие.

– Артем, на этот раз тебе досталась роль этакого оболтуса.

– Можно сказать и так, но роль намного сложнее. Как и все живые люди, мой герой неоднозначен. И в следующих сериях он будет раскрываться.

– Кастинг в «Изменах» чем-то отличался от проб в других сериалах?

– Я получал удовольствие от процесса. Когда видишь, что режиссер постоянно ищет что-то, работать интересно. На мою роль претендовала куча народу. В пилотной серии даже снимался другой актер, и потом нам пришлось все переснимать.

– Трудно было сниматься в любовных сценах?

– Скованности на съемках не было. Вадим Перельман предложил мне привести на съемки какую-нибудь девушку или прийти на кастинг и выбрать партнершу самому. Так что в постельной сцене я снимался со своей девушкой.

– Как думаешь, почему герои сериала «Измены» ищут эмоции на стороне?

- Дело в том, что Ася и ее муж вместе 10 лет, за это время многое произошло. Чувства остыли, герои привыкли друг к другу, они живут так, как им удобно, и не хотят выходить из зоны комфорта. Есть проблемы, о которых они боятся заговорить. Я сразу подумал: не может быть, чтоб человек в такой ситуации не спалился. И Кирилл наверняка догадывается об измене жены, но не хочет этого видеть, ему так удобно. А Асю это не устраивает, и она ищет чего-то нового. Этот сериал про каждого из нас, про наши проблемы, которые мы боимся признавать.

– Как бы отреагировал, если б узнал об измене близкого человека?

– Если я застану такую картину, не представляю, что будет. Мне кажется, впаду в состояние аффекта, когда себя не контролируешь, и может произойти все, что угодно. Постараюсь понять, почему это произошло. Думаю, что в измене виноваты оба. Если человек изменил, значит, у него были на то причины. Я считаю, что в отношениях главное – доверие. Если нет доверия, то зачем они нужны. Я встречался с девушкой очень долго и за это время ни разу не посмотрел на другую. Эту физиологию, что показана в сериале, понимаю не до конца. Поэтому мне было интересно посмотреть, чем закончится эта история. И то, что я во многом не согласен с этим, только подогревает мой интерес.

– Старшие коллеги помогали освоиться на съёмочной площадке?

– Не могу сказать, что мне давали советы, но когда снимаешься с Еленой Лядовой, многому учишься. Играть с ней очень просто, она находит подход к каждому. Она настолько сильный партнер, что ты уже не можешь играть плохо, видишь такой уровень, вдохновляешься им, стремишься соответствовать.

«С детства хотел стать врачом»

– У тебя есть что-то общее с героем?

– Он очень своеобразный персонаж. Когда читал сценарий, местами не понимал, что он творит. Хотелось сказать ему: «Что ты делаешь, братан?». А потом я начал влезать в его шкуру и понимать, что к чему. У нас есть точки пересечения, можно сказать, что Антон - это я в предлагаемых обстоятельствах. Актер в каких-то ситуациях обнаруживает, что похож на своего персонажа, или вспоминает похожих на него своих знакомых, старается понять своего персонажа, разобраться, как он мыслит. В конце концов, ты проникаешься им и начинаешь любить его.

– В детстве был паинькой или хулиганом?

– Лет до семи я был идеальным ребенком, убирал комнату, не пакостил. Подарил родителям свое спокойное детство. Потом начал понимать, что можно быть и другим. Мне всегда нравилось экспериментировать со своим поведением. Никогда не выхожу за рамки, но мои друзья точно знают, что я разносторонний, могу быть и экстравертом, и интровертом, но никогда никого не предам и не подведу.

– Как родители отнеслись к решению стать актером?

– Поддержали. Мои родные понимали, что в жизни важно сделать самостоятельный выбор. Они дали мне такую возможность, и я им безумно благодарен за это.

– В Щепкинское училище поступил с первого раза?

– Нет, в первый раз поступал спонтанно. С детства хотел стать врачом, сначала зубным, потом хирургом, пластическим хирургом, психотерапевтом. Но оказалось, что врач из меня никакой, я брезглив до ужаса. Стал задумываться, а что еще мне интересно. Вспомнил, что всегда любил смотреть кино, для меня это волшебный мир мечты. Но мне казалось, что попасть в него – невозможно. Неожиданно меня поддержала мама. Я поехал в Москву, провалился, а через год вернулся и поступил.

– Чем поразил педагогов?

– У меня был выигрышный номер – рассказ Андрея Платонова «Добрый Кузя» – про юродивого парня, который во время войны решил пожертвовать собой ради других. Я в детстве часто ездил в деревню к бабушке и дедушке, и там был похожий герой. Рассказывал эту историю, представляя его. Наверно, получилось искренне.

– В последние два года из-за кризиса закрываются телепроекты, сериалы. На тебе эта ситуация как-то отразилась?

– Кризис касается не только товаров массового потребления или продуктов, но и кинопроизводства. Но, наверное, это вопрос к более опытным актерам. Я лично не заметил разницу. Так получилось, что весь прошлый год у меня был наполнен работой, даже выходных иногда не было. А до этого я учился, поэтому не так часто ходил на пробы. Нам, студентам, не разрешали сниматься. Я снялся только один раз – в конце третьего курса в «Классе коррекции». Кстати, мой учитель Борис Клюев не знал об этом.

«Уфимский фасадизм – это интересно»

– Соглашаешься сниматься везде, куда позовут?

– Как говорил мой мастер Борис Клюев, сначала нам полжизни нужно работать на имя, чтобы потом имя работало на нас. Пока ты начинающий актер, ты стараешься получить как можно больше предложений и чаще говоришь «да». Но все зависит от сценария. Если фильм малобюджетный, но сценарий мне нравится, и я знаю, что режиссер может сделать что-то интересное, то соглашаюсь без вопросов. Пока ни разу не приходилось сталкиваться со сценарием, где бы я решил: «В этом точно не буду сниматься».

– Есть среди старших коллег образец для подражания?

– Есть много хороших актеров, за которыми я слежу, анализирую их игру, сравниваю ранние и поздние работы. Мне нравится наблюдать, как актер справляется с классикой. Вот у Рэйфа Файнса после «Списка Шиндлера» очень интересно смотреть «Кориолан», где он и режиссер, и актер. Это две очень разные роли, хотя актер один и тот же.

– У тебя есть роль мечты?

– Мне очень нравится докапываться до психологии людей, которые совершают плохие поступки, не совсем злодеев, которых нечем оправдать, а людей, которые совершают ошибки. Еще очень импонирует шекспировский Тибальд. В сериале «Измены» мне нравится герой Павла Майкова. Чудеснейшая роль.

– Желания пойти работать в театр нет?

– Я сейчас нахожусь в поиске театра. После окончания 4 курса мне предложили работу в «Ботанах». Там 20 съемочных дней в месяц. В любом театре с таким режимом мне бы сразу сказали: «До свидания».

– Каким должен быть твой театр?

– Мне очень нравится театр имени Станиславского, там показывают классику не в каноническом варианте, а со своим подходом, но при этом не нарушая атмосферу времени. Для меня это очень важно.

– Ты ведь играете на гавайской гитаре. Откуда увлечение столь экзотическим инструментом?

– Я увлекаюсь электронной музыкой, и мне интересен любой музыкальный инструмент. Укулели - гавайскую гитару - мне подарили, и я на ней бренчу как любитель. Еще снимаю fashion-видео, меня интересует мода. Хотел поступать на режиссуру, но потом подумал, что я слишком молод, нужно пройти сначала актерскую школу.

– Удалось погулять по Уфе?

– Мы побывали только возле памятника Салавата Юлаева, оттуда открывается потрясающий вид на реку Белую! У вас очень зеленый город. Кстати, в связи с Уфой узнал новое слово – «фасадизм», когда старинные особняки, отслужившие свой век и непригодные для жилья, перестраивают, оставляя неизменным лишь фасад. Видел в Уфе старинное здание, где внизу сохранили прежний фасад, а сверху идут футуристические небоскребы. Это выглядит очень интересно.

Вероника ПОЛЯНСКАЯ.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44