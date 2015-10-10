Актер «Измен» Артем Маркарьян: «В интимных сценах я снимался со своей девушкой»

«Если тебе изменили, значит, были на то причины»
Сериал получился честным, местами откровенным и вызвал острые споры среди телезрителей. Несмотря на неоднозначную роль, сам актер считает, что в измене всегда виноваты обе стороны, а в отношениях между мужчиной и женщиной главное – доверие.
– Артем, на этот раз тебе досталась роль этакого оболтуса.
– Можно сказать и так, но роль намного сложнее. Как и все живые люди, мой герой неоднозначен. И в следующих сериях он будет раскрываться.
– Кастинг в «Изменах» чем-то отличался от проб в других сериалах?
– Я получал удовольствие от процесса. Когда видишь, что режиссер постоянно ищет что-то, работать интересно. На мою роль претендовала куча народу. В пилотной серии даже снимался другой актер, и потом нам пришлось все переснимать.
– Трудно было сниматься в любовных сценах?
– Скованности на съемках не было. Вадим Перельман предложил мне привести на съемки какую-нибудь девушку или прийти на кастинг и выбрать партнершу самому. Так что в постельной сцене я снимался со своей девушкой.
– Как думаешь, почему герои сериала «Измены» ищут эмоции на стороне?
- Дело в том, что Ася и ее муж вместе 10 лет, за это время многое произошло. Чувства остыли, герои привыкли друг к другу, они живут так, как им удобно, и не хотят выходить из зоны комфорта. Есть проблемы, о которых они боятся заговорить. Я сразу подумал: не может быть, чтоб человек в такой ситуации не спалился. И Кирилл наверняка догадывается об измене жены, но не хочет этого видеть, ему так удобно. А Асю это не устраивает, и она ищет чего-то нового. Этот сериал про каждого из нас, про наши проблемы, которые мы боимся признавать.
– Как бы отреагировал, если б узнал об измене близкого человека?
– Если я застану такую картину, не представляю, что будет. Мне кажется, впаду в состояние аффекта, когда себя не контролируешь, и может произойти все, что угодно. Постараюсь понять, почему это произошло. Думаю, что в измене виноваты оба. Если человек изменил, значит, у него были на то причины. Я считаю, что в отношениях главное – доверие. Если нет доверия, то зачем они нужны. Я встречался с девушкой очень долго и за это время ни разу не посмотрел на другую. Эту физиологию, что показана в сериале, понимаю не до конца. Поэтому мне было интересно посмотреть, чем закончится эта история. И то, что я во многом не согласен с этим, только подогревает мой интерес.
– Старшие коллеги помогали освоиться на съёмочной площадке?
– Не могу сказать, что мне давали советы, но когда снимаешься с Еленой Лядовой, многому учишься. Играть с ней очень просто, она находит подход к каждому. Она настолько сильный партнер, что ты уже не можешь играть плохо, видишь такой уровень, вдохновляешься им, стремишься соответствовать.
«С детства хотел стать врачом»
– У тебя есть что-то общее с героем?
– Он очень своеобразный персонаж. Когда читал сценарий, местами не понимал, что он творит. Хотелось сказать ему: «Что ты делаешь, братан?». А потом я начал влезать в его шкуру и понимать, что к чему. У нас есть точки пересечения, можно сказать, что Антон - это я в предлагаемых обстоятельствах. Актер в каких-то ситуациях обнаруживает, что похож на своего персонажа, или вспоминает похожих на него своих знакомых, старается понять своего персонажа, разобраться, как он мыслит. В конце концов, ты проникаешься им и начинаешь любить его.
– В детстве был паинькой или хулиганом?
– Лет до семи я был идеальным ребенком, убирал комнату, не пакостил. Подарил родителям свое спокойное детство. Потом начал понимать, что можно быть и другим. Мне всегда нравилось экспериментировать со своим поведением. Никогда не выхожу за рамки, но мои друзья точно знают, что я разносторонний, могу быть и экстравертом, и интровертом, но никогда никого не предам и не подведу.
– Как родители отнеслись к решению стать актером?
– Поддержали. Мои родные понимали, что в жизни важно сделать самостоятельный выбор. Они дали мне такую возможность, и я им безумно благодарен за это.
– В Щепкинское училище поступил с первого раза?
– Нет, в первый раз поступал спонтанно. С детства хотел стать врачом, сначала зубным, потом хирургом, пластическим хирургом, психотерапевтом. Но оказалось, что врач из меня никакой, я брезглив до ужаса. Стал задумываться, а что еще мне интересно. Вспомнил, что всегда любил смотреть кино, для меня это волшебный мир мечты. Но мне казалось, что попасть в него – невозможно. Неожиданно меня поддержала мама. Я поехал в Москву, провалился, а через год вернулся и поступил.
– Чем поразил педагогов?
– У меня был выигрышный номер – рассказ Андрея Платонова «Добрый Кузя» – про юродивого парня, который во время войны решил пожертвовать собой ради других. Я в детстве часто ездил в деревню к бабушке и дедушке, и там был похожий герой. Рассказывал эту историю, представляя его. Наверно, получилось искренне.
– В последние два года из-за кризиса закрываются телепроекты, сериалы. На тебе эта ситуация как-то отразилась?
– Кризис касается не только товаров массового потребления или продуктов, но и кинопроизводства. Но, наверное, это вопрос к более опытным актерам. Я лично не заметил разницу. Так получилось, что весь прошлый год у меня был наполнен работой, даже выходных иногда не было. А до этого я учился, поэтому не так часто ходил на пробы. Нам, студентам, не разрешали сниматься. Я снялся только один раз – в конце третьего курса в «Классе коррекции». Кстати, мой учитель Борис Клюев не знал об этом.
«Уфимский фасадизм – это интересно»
– Соглашаешься сниматься везде, куда позовут?
– Как говорил мой мастер Борис Клюев, сначала нам полжизни нужно работать на имя, чтобы потом имя работало на нас. Пока ты начинающий актер, ты стараешься получить как можно больше предложений и чаще говоришь «да». Но все зависит от сценария. Если фильм малобюджетный, но сценарий мне нравится, и я знаю, что режиссер может сделать что-то интересное, то соглашаюсь без вопросов. Пока ни разу не приходилось сталкиваться со сценарием, где бы я решил: «В этом точно не буду сниматься».
– Есть среди старших коллег образец для подражания?
– Есть много хороших актеров, за которыми я слежу, анализирую их игру, сравниваю ранние и поздние работы. Мне нравится наблюдать, как актер справляется с классикой. Вот у Рэйфа Файнса после «Списка Шиндлера» очень интересно смотреть «Кориолан», где он и режиссер, и актер. Это две очень разные роли, хотя актер один и тот же.
– У тебя есть роль мечты?
– Мне очень нравится докапываться до психологии людей, которые совершают плохие поступки, не совсем злодеев, которых нечем оправдать, а людей, которые совершают ошибки. Еще очень импонирует шекспировский Тибальд. В сериале «Измены» мне нравится герой Павла Майкова. Чудеснейшая роль.
– Желания пойти работать в театр нет?
– Я сейчас нахожусь в поиске театра. После окончания 4 курса мне предложили работу в «Ботанах». Там 20 съемочных дней в месяц. В любом театре с таким режимом мне бы сразу сказали: «До свидания».
– Каким должен быть твой театр?
– Мне очень нравится театр имени Станиславского, там показывают классику не в каноническом варианте, а со своим подходом, но при этом не нарушая атмосферу времени. Для меня это очень важно.
– Ты ведь играете на гавайской гитаре. Откуда увлечение столь экзотическим инструментом?
– Я увлекаюсь электронной музыкой, и мне интересен любой музыкальный инструмент. Укулели - гавайскую гитару - мне подарили, и я на ней бренчу как любитель. Еще снимаю fashion-видео, меня интересует мода. Хотел поступать на режиссуру, но потом подумал, что я слишком молод, нужно пройти сначала актерскую школу.
– Удалось погулять по Уфе?
– Мы побывали только возле памятника Салавата Юлаева, оттуда открывается потрясающий вид на реку Белую! У вас очень зеленый город. Кстати, в связи с Уфой узнал новое слово – «фасадизм», когда старинные особняки, отслужившие свой век и непригодные для жилья, перестраивают, оставляя неизменным лишь фасад. Видел в Уфе старинное здание, где внизу сохранили прежний фасад, а сверху идут футуристические небоскребы. Это выглядит очень интересно.
Вероника ПОЛЯНСКАЯ.