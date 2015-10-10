Актер «Измен» Артем Маркарьян: «В интимных сценах я снимался со своей девушкой»

– Если я застану такую картину, не представляю, что будет. Мне кажется, впаду в состояние аффекта, когда себя не контролируешь, и может произойти все, что угодно. Постараюсь понять, почему это произошло. Думаю, что в измене виноваты оба. Если человек изменил, значит, у него были на то причины. Я считаю, что в отношениях главное – доверие. Если нет доверия, то зачем они нужны. Я встречался с девушкой очень долго и за это время ни разу не посмотрел на другую. Эту физиологию, что показана в сериале, понимаю не до конца. Поэтому мне было интересно посмотреть, чем закончится эта история. И то, что я во многом не согласен с этим, только подогревает мой интерес.