Правительство РБ продаст турбазу на озере Шамсутдин, а мэрия Уфы - бани на Луганской

Как пояснили в министерстве, база названия не имеет. Приказ о проведении аукциона был издан имущественным ведомством 25 сентября. 6,1 тысяча квадратных метров под базой находятся в собственности республики. Судя по публичной кадастровой карте, участок оценивается в 1,5 млн рублей.