Правительство РБ продаст турбазу на озере Шамсутдин, а мэрия Уфы - бани на Луганской

Начальная стоимость базы отдыха – 1,9 млн рублей.
Как пояснили в министерстве, база названия не имеет. Приказ о проведении аукциона был издан имущественным ведомством 25 сентября. 6,1 тысяча квадратных метров под базой находятся в собственности республики. Судя по публичной кадастровой карте, участок оценивается в 1,5 млн рублей.
Также от «развлекательных» активов избавляются власти Уфы. На 27 ноября управление земельных и имущественных отношений запланировало аукцион по продаже муниципальной доли в «Центре отдыха «Семейный» на улице Луганской, 2.
Сообщается, что город владеет 80 процентами уставного капитала банного комплекса. Рыночная стоимость пакета оценивается в 55,5 млн рублей. Это уже шестая попытка города избавиться от помывочного комплекса.
Дмитрий КОЛПАКОВ.