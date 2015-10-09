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Правительство РБ продаст турбазу на озере Шамсутдин, а мэрия Уфы - бани на Луганской

9 октября 2015, 22:23
16 ноября «Управление административными зданиями» (подконтрольно Министерству земельных и имущественных отношений РБ) продаст с молотка базу отдыха на берегу озера Шамсутдин под Бирском. Техническое состояние базы называется «удовлетворительным». Также сообщается, что обременения на недвижимость нет.

Начальная стоимость базы отдыха – 1,9 млн рублей.

Как пояснили в министерстве, база названия не имеет. Приказ о проведении аукциона был издан имущественным ведомством 25 сентября. 6,1 тысяча квадратных метров под базой находятся в собственности республики. Судя по публичной кадастровой карте, участок оценивается в 1,5 млн рублей.

Также от «развлекательных» активов избавляются власти Уфы. На 27 ноября управление земельных и имущественных отношений запланировало аукцион по продаже муниципальной доли в «Центре отдыха «Семейный» на улице Луганской, 2.

Сообщается, что город владеет 80 процентами уставного капитала банного комплекса. Рыночная стоимость пакета оценивается в 55,5 млн рублей. Это уже шестая попытка города избавиться от помывочного комплекса.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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