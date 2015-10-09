На въезде в Салават построят два новых пункта весового контроля

Первый пункт весового контроля разместится недалеко от перекрестка Нефтезаводской улицы и трассы Р240, второй – у садов «Дубки». Пункты будут представлять из себя площадки с ячейками для передвижных весов.
Между тем, служба весового контроля Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РБ сообщила, что только на последней сентябрьской неделе взвесила на передвижных весах более тысячи автомобилей. На 127 из них выявлено превышение допустимых нагрузок. На стационарных постах взвешено 5,1 тысяч фур, где с перегрузом попались 192 грузовика.
По данным регионального госкомтранса, с начала года взвешено 174,5 тысяч грузовиков, выписано 9,4 тысячи актов, получены исполнительные листы на 577, 8 млн рублей.
Дмитрий КОЛПАКОВ.