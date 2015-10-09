На въезде в Салават построят два новых пункта весового контроля

Между тем, служба весового контроля Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РБ сообщила, что только на последней сентябрьской неделе взвесила на передвижных весах более тысячи автомобилей. На 127 из них выявлено превышение допустимых нагрузок. На стационарных постах взвешено 5,1 тысяч фур, где с перегрузом попались 192 грузовика.