Ялалов призвал архитекторов делать фасады, в которых можно «спрятать» кондиционеры

Напомним, правила благоустройства, принятые уфимским горсоветом летом 2009 года, предусматривают согласование с управлением коммунального хозяйства и благоустройства мэрии монтаж вывесок, конструкций и кондиционеров на фасадах зданий. А республиканский кодекс «Об административных нарушениях» за нарушение муниципальных правил позволяет штрафовать фирмы на сумму до 30 тысяч рублей, а граждан – до тысячи рублей. Однако, на деле эта норма не соблюдается.