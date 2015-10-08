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Ялалов призвал архитекторов делать фасады, в которых можно «спрятать» кондиционеры

8 октября 2015, 23:14
Мэр столицы Башкирии Ирек Ялалов вновь обратил внимание своих подчиненных на внешние блоки кондиционеров, развешанных на фасадах уфимских жилых и административных зданий. По словам градоначальника, Уфа «изуродована» такими конструкциями. В пример сити-менеджер привел зеркальный фасад нового корпуса УГАТУ, выходящий окнами на Гостиный двор.

- Вы посмотрите, во что он превратился! Установили десятки кондиционеров и фасад изуродован. Ладно бы их по линеечке установили… Нет уважения к городской среде, - сказал г-н Ялалов.

Напомним, правила благоустройства, принятые уфимским горсоветом летом 2009 года, предусматривают согласование с управлением коммунального хозяйства и благоустройства мэрии монтаж вывесок, конструкций и кондиционеров на фасадах зданий. А республиканский кодекс «Об административных нарушениях» за нарушение муниципальных правил позволяет штрафовать фирмы на сумму до 30 тысяч рублей, а граждан – до тысячи рублей. Однако, на деле эта норма не соблюдается.

На фасадах жилых жомов, выходящих на красную линию, размещение внешнего блока кондиционера должна согласовывать управляющая компания. Но в реальности никто не мешает вешать сплит-системы собственникам жилья.

- Чтобы заставить демонтировать кондиционер – нужны суды, - говорит г-н Ялалов.

Единственное известное исключение – жилой комплекс «Парус» на проспекте Октября, управляющая компания запретила собственникам закреплять блоки кондиционеров на стенах, заставив использовать для этих целей подъездные тамбуры и балконы.

Между тем, в мэрии Уфы давно призывают архитекторов проектировать облик новых жилых домов так, чтобы можно было незаметно прятать внешние блоки в «складках фасада». Ирек Ялалов напомнил, что начальник Главархитектуры Ильадар Ибрагимов уже обещал исправить ситуацию.

- Вы главный человек в городе, который интеллектуальным подходом должен решить эту задачу, - сказал мэр. - Административно ее ни один город в России не может исправить.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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