Ялалов призвал архитекторов делать фасады, в которых можно «спрятать» кондиционеры

- Вы посмотрите, во что он превратился! Установили десятки кондиционеров и фасад изуродован. Ладно бы их по линеечке установили… Нет уважения к городской среде, - сказал г-н Ялалов.
Напомним, правила благоустройства, принятые уфимским горсоветом летом 2009 года, предусматривают согласование с управлением коммунального хозяйства и благоустройства мэрии монтаж вывесок, конструкций и кондиционеров на фасадах зданий. А республиканский кодекс «Об административных нарушениях» за нарушение муниципальных правил позволяет штрафовать фирмы на сумму до 30 тысяч рублей, а граждан – до тысячи рублей. Однако, на деле эта норма не соблюдается.
На фасадах жилых жомов, выходящих на красную линию, размещение внешнего блока кондиционера должна согласовывать управляющая компания. Но в реальности никто не мешает вешать сплит-системы собственникам жилья.
- Чтобы заставить демонтировать кондиционер – нужны суды, - говорит г-н Ялалов.
Единственное известное исключение – жилой комплекс «Парус» на проспекте Октября, управляющая компания запретила собственникам закреплять блоки кондиционеров на стенах, заставив использовать для этих целей подъездные тамбуры и балконы.
Между тем, в мэрии Уфы давно призывают архитекторов проектировать облик новых жилых домов так, чтобы можно было незаметно прятать внешние блоки в «складках фасада». Ирек Ялалов напомнил, что начальник Главархитектуры Ильадар Ибрагимов уже обещал исправить ситуацию.
- Вы главный человек в городе, который интеллектуальным подходом должен решить эту задачу, - сказал мэр. - Административно ее ни один город в России не может исправить.
Дмитрий КОЛПАКОВ.