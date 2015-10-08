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В Уфе врачи, уверенные, что больная девочка не выживет, вызвали к ней похоронщиков

8 октября 2015, 10:48
В башкирском министерстве здравоохранения и прокуратуре РБ разбираются, как получилось, что после вызова скорой к больной девочке приехал представитель ритуальной службы, уверенный, что с ребенка уже надо снимать мерки для того, чтобы положить в гробик. Работники неотложки, осмотрев температурящую малышку, у которой, как выяснилось позже, была фолликулярная ангина, выйдя за дверь, тут же сообщили в фирму, занимающейся погребением, что ребенок – не жилец.

По словам родителей, дочка заболела в воскресенье и температура на градуснике зашкаливала за 40. Фельдшеры скорой, приехавшие из подстанции в уфимском микрорайоне Сипайлово, не смогли облегчить страдания малютки и предложили отвезти ребенка в больницу. Но честно предупредили, что в выходные помощи маленькой пациентке не окажут.

Родственники обратились в платную клинику, где девочке поставили правильный диагноз и вернули к жизни. А люди в белых халатах, побывавшие в доме больного ребенка, решили, что спасти малышку уже невозможно. И сообщили координаты квартиры, где вот-вот поселится смерть, ритуальной службе с которой, как утверждают СМИ, у скорой имелся договор на оказание таких «информационных услуг». Представитель похоронной конторы появился в доме сразу после отъезда бригады неотложки, уверенный, что девочка уже умерла.

Жители столицы Башкирии не раз жаловались на бесцеремонность похоронщиков, которые приходят в жилища, где еще не остыл покойник, сразу после отъезда медиков. Понятно, что столь оперативную осведомленность можно объяснить только тем, что нечистоплотные эскулапы, связанные врачебной тайной, работают в связке с мастерами гробовых дел.

- В каждом конкретном случае необходимо заводить соответствующее дело и проводить расследование, - говорит главный врач уфимской скорой Марат Зиганщин. - Для этого я советую всем, кто попал в такую ситуацию, обращаться в правоохранительные органы. Мы окажем всяческое содействие, мы дадим все материалы, мы постараемся выявить причину произошедшего. Я думаю, что это послужит уроком в последующем, если кто-то этим занимается.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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