В Уфе врачи, уверенные, что больная девочка не выживет, вызвали к ней похоронщиков

По словам родителей, дочка заболела в воскресенье и температура на градуснике зашкаливала за 40. Фельдшеры скорой, приехавшие из подстанции в уфимском микрорайоне Сипайлово, не смогли облегчить страдания малютки и предложили отвезти ребенка в больницу. Но честно предупредили, что в выходные помощи маленькой пациентке не окажут.
Родственники обратились в платную клинику, где девочке поставили правильный диагноз и вернули к жизни. А люди в белых халатах, побывавшие в доме больного ребенка, решили, что спасти малышку уже невозможно. И сообщили координаты квартиры, где вот-вот поселится смерть, ритуальной службе с которой, как утверждают СМИ, у скорой имелся договор на оказание таких «информационных услуг». Представитель похоронной конторы появился в доме сразу после отъезда бригады неотложки, уверенный, что девочка уже умерла.
Жители столицы Башкирии не раз жаловались на бесцеремонность похоронщиков, которые приходят в жилища, где еще не остыл покойник, сразу после отъезда медиков. Понятно, что столь оперативную осведомленность можно объяснить только тем, что нечистоплотные эскулапы, связанные врачебной тайной, работают в связке с мастерами гробовых дел.
- В каждом конкретном случае необходимо заводить соответствующее дело и проводить расследование, - говорит главный врач уфимской скорой Марат Зиганщин. - Для этого я советую всем, кто попал в такую ситуацию, обращаться в правоохранительные органы. Мы окажем всяческое содействие, мы дадим все материалы, мы постараемся выявить причину произошедшего. Я думаю, что это послужит уроком в последующем, если кто-то этим занимается.