В Уфе врачи, уверенные, что больная девочка не выживет, вызвали к ней похоронщиков

В башкирском министерстве здравоохранения и прокуратуре РБ разбираются, как получилось, что после вызова скорой к больной девочке приехал представитель ритуальной службы, уверенный, что с ребенка уже надо снимать мерки для того, чтобы положить в гробик. Работники неотложки, осмотрев температурящую малышку, у которой, как выяснилось позже, была фолликулярная ангина, выйдя за дверь, тут же сообщили в фирму, занимающейся погребением, что ребенок – не жилец.