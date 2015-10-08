Крыльцо Верховного суда РБ вновь притянуло к себе аварию

Другой случай, произошедший тоже в октябре, но прошлого года, когда на крыльцо ВС РБ выбросило внедорожник, был куда трагичнее.12 октября 2014 года около пяти утра два элитных авто Mercedes и Land Cruazer не смогли разойтись на улице Пушкина. Мчавшиеся на высокой скорости дорогостоящие черные иномарки столкнулись, да так, что один из гонщиков, управлявший Land Cruiser, вылетел на крыльцо Верховного суда Башкирии, где размещается коллегия по уголовным делам, а второй, находившийся в Mercedes, врезался в ограду здания. Погибли 18-летний парень, управлявший "немцем" и его пассажир, а трое молодых людей, находившихся в его машине, оказались в больнице с тяжелыми травмами. Несмотря на повышенную безопасность престижных автомобилей, оба транспортных средства разбились всмятку.