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Два гигантских реактора двигаются в Салават со скоростью бегущего человека

8 октября 2015, 22:34
Автопоезд с регенератором R-1103 весом в 410 тонн и стриппинг-реактором R-1102 весом в 275 тонн выехал за пределы Уфы. Сегодня автоколонна будет ночевать на территории бетонного завода в районе поселка Цветы Башкирии, - сообщили «МКС» в компании «СВ-Транс». Здесь перевозчик перестыкует самоходные тележки, нарастив количество осей с 24 до 42-х, а в воскресенье процессия возьмет курс на Салават.

По подсчетам специалистов, автопоезд достигнет промзоны «Газпром Нефтехим Салавата» к ноябрю.

Оператор перевозки сообщил, что груз движется со скоростью 8 км в час, но после перестыковки прицепов движение должно ускориться до 12 км в час. До места назначения автопоезду предстоит проехать 250 км. Сколько это займет времени, неизвестно. Все зависит от согласования с дорожными службами, метеоусловиями и преодолением препятствий, например, линий электропередач, которые приподнимают для прохода колонны.

В «СВ-Транс» заметили, что салаватские генераторы не самый тяжелый груз, который им приходилось доставлять. Так, недавно для НПЗ в Комсомольск-на-Амуре была привезена колонна весом в 1,3 тысячи тонн.

Но груз для «Газпрома» самый объемный – 9 метров в диаметре и до 10 метров в высоту. На его пути перевозчик укрепил 12 мостов: на путепроводах сняли асфальт, уложив углепластиковое покрытие, которое равномерно возьмет на себя вес. Также по пути следования на некоторых участках Р240 и М5 демонтированы отбойники.

Но самое тяжелое, как утверждают транспортники, предстоит сделать на самой промзоне, где нельзя будет ничего разобрать и демонтировать. Чтобы пропустить генераторы через паутину эстакад и трубопроводов придется поднимать оборудование краном.

Пока же автолюбителям, передвигающимся между Уфой и Салаватом, предстоит набраться терпения. Во время следования автоколонны возможны пробки, так как на узких местах дороги автопоезд может занимать встречную полосу.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

Фото компании «СВ-Транс».
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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