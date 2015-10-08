Два гигантских реактора двигаются в Салават со скоростью бегущего человека

Оператор перевозки сообщил, что груз движется со скоростью 8 км в час, но после перестыковки прицепов движение должно ускориться до 12 км в час. До места назначения автопоезду предстоит проехать 250 км. Сколько это займет времени, неизвестно. Все зависит от согласования с дорожными службами, метеоусловиями и преодолением препятствий, например, линий электропередач, которые приподнимают для прохода колонны.