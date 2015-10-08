Дорожников и коммунальщиков просят использовать отечественную технику

Руководитель республиканского Госкомитета по транспорту считает, что сегодня нет проблем с покупкой автобусов: в рамках федеральной программы по переводу техники на газ Башкирия купила двести пассажирских машин, включая «НефАЗы». Еще 322 млн рублей из федеральной казны пришли на закупку новой партии газовых автобусов и коммунальных машин.