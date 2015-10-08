Дорожников и коммунальщиков просят использовать отечественную технику

Кроме того, в Белоруссии с советских времен сохранилось производство коммунальных и строительных машин. Дорожная отрасль страны во многом «завязана» на Белоруссию: кроме закупок коммунальной техники, башкирские дорожники консультируются с минскими специалистами.
- В Белоруссии сильная наука, мы активно сотрудничаем с «БелдорНИИ», - рассказал г-н Муниров. - Белорусские проектировщики работают сегодня на дороге Санкт-Петербург-Шанхай. Даже краска для дорожной разметки – сделана в Белоруссии.
По словам главы ведомства Ильяса Мунирова, многие механизмы и машины, такие как асфальтобетонные укладчики и катки, в России не выпускаются. Он объяснил, что есть идеи завести иностранных производителей для лицензионной сборки недостающих машин.
Руководитель республиканского Госкомитета по транспорту считает, что сегодня нет проблем с покупкой автобусов: в рамках федеральной программы по переводу техники на газ Башкирия купила двести пассажирских машин, включая «НефАЗы». Еще 322 млн рублей из федеральной казны пришли на закупку новой партии газовых автобусов и коммунальных машин.
Дмитрий КОЛПАКОВ.