mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Дорожников и коммунальщиков просят использовать отечественную технику

8 октября 2015, 23:09
Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству РБ пытается переориентировать коммунальную и дорожно-строительную отрасль региона на технику отечественного производителя. Победителям крупных тендеров на строительство и ремонт дорог рекомендуют покупать российскую технику, например экскаваторы «Уралвагонзавода» или грейдеры «ЧТЗ».

Кроме того, в Белоруссии с советских времен сохранилось производство коммунальных и строительных машин. Дорожная отрасль страны во многом «завязана» на Белоруссию: кроме закупок коммунальной техники, башкирские дорожники консультируются с минскими специалистами.

- В Белоруссии сильная наука, мы активно сотрудничаем с «БелдорНИИ», - рассказал г-н Муниров. - Белорусские проектировщики работают сегодня на дороге Санкт-Петербург-Шанхай. Даже краска для дорожной разметки – сделана в Белоруссии.

По словам главы ведомства Ильяса Мунирова, многие механизмы и машины, такие как асфальтобетонные укладчики и катки, в России не выпускаются. Он объяснил, что есть идеи завести иностранных производителей для лицензионной сборки недостающих машин.

Руководитель республиканского Госкомитета по транспорту считает, что сегодня нет проблем с покупкой автобусов: в рамках федеральной программы по переводу техники на газ Башкирия купила двести пассажирских машин, включая «НефАЗы». Еще 322 млн рублей из федеральной казны пришли на закупку новой партии газовых автобусов и коммунальных машин.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44