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Водитель, убивший женщину и покалечивший ее дочь, отправится в колонию-поселение

7 октября 2015, 10:24
Кировский суд Уфы вынес приговор 38-летнему Константину Федотову, убившему 31-летнюю женщину и покалечившему ее девятилетнюю дочь. Суд установил, что мужчина утром 26 июня сел пьяным за руль своего автомобиля Audi Q7 и, не справившись с управлением, и на пересечении Айской улицы и проспекта Салавата Юлаева вылетел на встречную полосу. Немецкое авто протаранило китайский «Лифан», двигавшийся навстречу. Находившаяся за рулем иномарки 31-летняя женщина погибла, а ее восьмилетняя дочь – Полина Карнаухова, сидевшая на заднем сиденье, получила тяжелые травмы.

Константина Федотова отправили в колонию-поселение на два года и 10 месяцев, при том, что часть срока осужденный уже отбыл – с конца июня горе-водитель находился под стражей. Фемида посчитала необходимым изолировать водителя от общества, так как мужчина не впервые рассекал пьяным за рулем и уже дважды привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Мягкость приговора объясняется тем, что обвиняемый пошел на сделку со следствием и согласился на рассмотрение дела в особом порядке, заранее признав свою вину без судебного разбирательства. Согласно законодательству, если дело рассматривается в особом порядке – подсудимому обеспечен минимальный срок. Кроме того, Константин Федотов заранее возместил ущерб пострадавшей семье и мог рассчитывать на снисхождение родственников погибшей и судей. Также горе-водителя лишили права управления автомобилем на три года.

Напомним, авария, потрясшая уфимцев, случилась утром 26 июня. В 8.30 Audi Q7 снес на встречной полосе на перекрестке Айской и проспекта Салавата Юлаева сразу три автомобиля. Машина немецкого производителя неслась с явным превышением скорости и, оказавшись на встречке, сначала разнесла китайский Lifan, буквально разорвав его пополам, а потом ударив еще два авто - Suzuki Grand Vitara и Opel Zafira. Неуправляемый «болид» остановился, только ударившись о дорожное ограждение – у нее даже не было тормозного пути.

В китайской иномарке погибла женщина, сидевшая за рулем. Ее восьмилетняя дочь, находившаяся на заднем сиденье авто, получила тяжелые травмы. Машина была настолько покорежена, что ребенка пришлось доставить через заднее стекло. Тяжелую травму головы получил и 37-летний пассажир Audi Q7 – он также госпитализирован. 44-летнему водителю Suzuki понадобилась медицинская помощь, но из больницы его отпустили домой. Других жертв в этой аварии не было, хотя, учитывая скорость, с которой несся пьяный водитель и загруженность утренних улиц, пострадавших могло быть намного больше. После медосвидетельствования выяснилось, что виновник аварии был пьян, и, как это часто бывает с нетрезвыми водителями, не получил и царапины.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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