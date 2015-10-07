Водитель, убивший женщину и покалечивший ее дочь, отправится в колонию-поселение

В китайской иномарке погибла женщина, сидевшая за рулем. Ее восьмилетняя дочь, находившаяся на заднем сиденье авто, получила тяжелые травмы. Машина была настолько покорежена, что ребенка пришлось доставить через заднее стекло. Тяжелую травму головы получил и 37-летний пассажир Audi Q7 – он также госпитализирован. 44-летнему водителю Suzuki понадобилась медицинская помощь, но из больницы его отпустили домой. Других жертв в этой аварии не было, хотя, учитывая скорость, с которой несся пьяный водитель и загруженность утренних улиц, пострадавших могло быть намного больше. После медосвидетельствования выяснилось, что виновник аварии был пьян, и, как это часто бывает с нетрезвыми водителями, не получил и царапины.