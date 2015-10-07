В Салавате реконструируют производство ракетного топлива

Салаватский химический завод (подконтролен «Газпрому») начал реконструкцию производства ракетного топлива. Так, завод в октябре намерен отобрать подрядчика для строительного контроля за работами. За контракт начнут торговаться с 41,3 млн рублей. Реконструкция должна завершится до декабря 2016 года.