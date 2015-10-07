В Салавате реконструируют производство ракетного топлива

Напомним, что «СХЗ» – единственный производитель в стране гептила. Строительно-монтажные работы по реновации производства оцениваются в 1,7 млн рублей.
По данным «Интерфакса», одной из причин модернизации называется необходимость минимизировать воздействие вредных производств на окружающую среду. Ранее Росприроднадзор неоднократно выставлял «Газпром Нефтехим Салават» претензии за содержание отходов производства гептила на объекте «Кама-1», а общая сумма штрафов превысила 3 млрд рублей.
Дмитрий КОЛПАКОВ.