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В Салавате реконструируют производство ракетного топлива

7 октября 2015, 20:24
Салаватский химический завод (подконтролен «Газпрому») начал реконструкцию производства ракетного топлива. Так, завод в октябре намерен отобрать подрядчика для строительного контроля за работами. За контракт начнут торговаться с 41,3 млн рублей. Реконструкция должна завершится до декабря 2016 года.

Напомним, что «СХЗ» – единственный производитель в стране гептила. Строительно-монтажные работы по реновации производства оцениваются в 1,7 млн рублей.

По данным «Интерфакса», одной из причин модернизации называется необходимость минимизировать воздействие вредных производств на окружающую среду. Ранее Росприроднадзор неоднократно выставлял «Газпром Нефтехим Салават» претензии за содержание отходов производства гептила на объекте «Кама-1», а общая сумма штрафов превысила 3 млрд рублей.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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