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Уфа может претендовать на звание «столицы философской мысли»

7 октября 2015, 19:32
Академик Вячеслав Степин, президент российского философского общества, присутствуя в Уфе на VII Российском философском конгрессе, поддержал предложение главы Башкирии Рустэма Хамитова провести в республике в 2023 году Международный философский конгресс, оценив перспективу такого события как «замечательную». Более того, велика вероятность, что столица Башкортостана также примет и конгресс философов Евразии, как этап международного форума, а если конгрессы в регионе будет проходить постоянно, то Уфа может претендовать на звание «столицы философской мысли».

– Сейчас самое главное и самое важное – это евразийское пространство, где будет проходить диалог по поводу поиска тех фундаментальных ценностей цивилизации, которые могли бы послужить своеобразным биномом развития общества как целостного организма. Этим всегда занималась философия. Поэтому именно здесь, где соединяются Европа и Азия, – очень хорошая площадка, - сообщил Вячеслав Семенович.

Рустэм Хамитов подтвердил готовность наращивать «причастность нашей республики к развитию философской мысли страны».

– Сейчас генеральный секретарь всемирного философского конгресса подошел ко мне и сказал: если всероссийское философское общество сделает заявку, обратится с такой просьбой в международное философское сообщество, то мы рассмотрим возможность проведения в Уфе в 2023 году всемирного философского конгресса, - поделился новостью глава РБ. – Это было бы замечательным, крупнейшим событием и торжеством для нас всех.

Рустэм Хамитов уверил всех, что «заявка будет».

– А как посмотрит всемирный философский конгресс на эту заявку, какое примет решение – это уже вопрос в том числе и от нас зависит, - сказал он. – Мы поработаем, мы покажем, чем мы располагаем, Но, безусловно, нам нужны не только стены, не только организационные моменты, нам нужны достижения философской мысли. Нам нужна мощная философская школа, нам нужна сопричастность молодежи к тому, что обсуждается на философском конгрессе.

Вероника ПОЛЯНСКАЯ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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