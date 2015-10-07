Уфа может претендовать на звание «столицы философской мысли»

– А как посмотрит всемирный философский конгресс на эту заявку, какое примет решение – это уже вопрос в том числе и от нас зависит, - сказал он. – Мы поработаем, мы покажем, чем мы располагаем, Но, безусловно, нам нужны не только стены, не только организационные моменты, нам нужны достижения философской мысли. Нам нужна мощная философская школа, нам нужна сопричастность молодежи к тому, что обсуждается на философском конгрессе.