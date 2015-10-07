Опер угрозыска, не найдя доказательств кражи, решил сам «вытрясти» из вора деньги

Взяв в сообщники 41-летнего и 31-летнего приятелей, правоохранитель заверил товарищей, что сельчанин точно имеет отношение к краже и предложил похитить его, чтобы забрать часть из уворованного. При этом полицейский был убежден, что вышел на след настоящего преступника, хотя этот факт так и остался недоказанным.
Троица решила требовать от заподозренного в хищении человека два млн рублей, которые якобы пойдут на возмещение ущерба женщине, потерявшей деньги.
Похитители действовали, как в голливудском боевике, предварительно сняв регистрационные номера с машины знакомого и вооружившись пистолетом. Страж порядка остановил на дороге в поселок Урман ехавшего на своем авто сельчанина и, предъявив удостоверение, потребовал пересесть в замаскированный автомобиль. Мужчина отказался идти в чужую машину, тогда его отволокли туда силой. Парни привезли пленника в лесопосадку и принялись избивать, требуя вернуть деньги. Так как заложник клялся, что средств у него нет, истязатели заставили его под дулом пистолета написать долговую расписку на два млн рублей. А потом выкинули избитого мужчину из машину и уехали.
Сельчанин оказался не так прост и заявил на вымогателей в полицию. Стражи порядка задержали местных жителей, участвовавших в похищении, а они рассказали, что в триллере участвовал сотрудник уфимского уголовного розыска. После проведенной в МВД по РБ служебной проверки опер потерял работу, а его руководителей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.
Как сообщили «МКС» в следственном комитете РБ, вся троица предстала перед судом – их обвинили в похищении человека из корыстных побуждений и вымогательстве в крупном размере с применением насилия. А правоохранитель, к этому моменту уже уволенный из органов внутренних дел, ответил еще и за превышение служебных полномочий. Экс-оперуполномоченный отправится за решетку в колонию строгого режима на 18 лет, а его «гражданские» сообщники проведут на зоне с особыми условиями содержания 16 лет.