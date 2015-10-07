Опер угрозыска, не найдя доказательств кражи, решил сам «вытрясти» из вора деньги

Похитители действовали, как в голливудском боевике, предварительно сняв регистрационные номера с машины знакомого и вооружившись пистолетом. Страж порядка остановил на дороге в поселок Урман ехавшего на своем авто сельчанина и, предъявив удостоверение, потребовал пересесть в замаскированный автомобиль. Мужчина отказался идти в чужую машину, тогда его отволокли туда силой. Парни привезли пленника в лесопосадку и принялись избивать, требуя вернуть деньги. Так как заложник клялся, что средств у него нет, истязатели заставили его под дулом пистолета написать долговую расписку на два млн рублей. А потом выкинули избитого мужчину из машину и уехали.