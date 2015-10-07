«НефАЗ» начал серийные поставки пожарных автомобилей

Напомним, в октябре прошлого года «НефАЗ» приступил к сборке пожарных машин с установкой распыления воды. Машина способна перевозить 3 тысячи литров воды и 200 литров пены, оснащена одним гидронасосом, двумя гидромоторами, и набором рукавов и стволов для ручного тушения пожара. Автомобиль может подавать в эпицентр огня водяной туман под давлением от 8 до 14 атмосфер. Как описывают конструкторы характеристики машины, водная дисперсия - капли 0,1-0,2мм - втягиваются турбулентным потоком воздуха в зону горения практически полностью без поливания на землю. Система машины выдает в стволы 600 литров воды в минуту на расстояние до 40 метров. А при добавлении в систему пены можно тушить горение нефти и газа. Для безопасности брандмейстеров, поток водной пыли направляется прямо из кабины или при помощи дистанционного пульта на расстоянии. Интересно, что вся электронная начинка, управляющая процессом тушения, немецкой фирмы «Bosch».