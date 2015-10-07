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«НефАЗ» начал серийные поставки пожарных автомобилей

7 октября 2015, 20:22
Нефтекамский автозавод отправил первые пять серийных пожарных машин с швейцарской установкой Hiromax для подмосковной противопожарной службы. Пресс-служба «КамАЗа» сообщила, что в июле «НефАЗ» выиграл тендер МЧС России на поставку пожарных автомобилей.

- Система обеспечивает эффективное пожаротушение за счёт тонкого распыления воды и является незаменимой при ликвидации пожаров в жилых помещениях, тоннелях и автомобилях, - описывает свою технику завод. - Первые пять единиц камазовской техники были направлены огнеборцам Ногинска и Владимира.

Напомним, в октябре прошлого года «НефАЗ» приступил к сборке пожарных машин с установкой распыления воды. Машина способна перевозить 3 тысячи литров воды и 200 литров пены, оснащена одним гидронасосом, двумя гидромоторами, и набором рукавов и стволов для ручного тушения пожара. Автомобиль может подавать в эпицентр огня водяной туман под давлением от 8 до 14 атмосфер. Как описывают конструкторы характеристики машины, водная дисперсия - капли 0,1-0,2мм - втягиваются турбулентным потоком воздуха в зону горения практически полностью без поливания на землю. Система машины выдает в стволы 600 литров воды в минуту на расстояние до 40 метров. А при добавлении в систему пены можно тушить горение нефти и газа. Для безопасности брандмейстеров, поток водной пыли направляется прямо из кабины или при помощи дистанционного пульта на расстоянии. Интересно, что вся электронная начинка, управляющая процессом тушения, немецкой фирмы «Bosch».

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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