Законодатели Башкортостана вычисляли «правильную» формулу федерализма

- Союзные республики были убыточными для страны в целом, - говорит г-н Лаврентьев. - Однако качество жизни у них было в разы лучше, чем на территории РСФСР. И, тем не менее, финансовые преференции не помогли «купить» их лояльность. Необходимо формировать общероссийскую гражданскую идентичность, и тогда федерализм будет устроен правильно, и не станет нести в себе угрозы территориальной целостности.