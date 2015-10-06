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В Уфе на форуме малого бизнеса стран ШОС И БРИКС опробуют формат R2R

6 октября 2015, 20:20
21-23 октября в Уфе состоится первый форум «Малый бизнес регионов стран-участниц ШОС и БРИКС». Он станет площадкой, объединяющей в целях экономического взаимодействия бизнес-структуры, бизнес и региональные органы власти стран ШОС и БРИКС. Организаторы мероприятия – правительство РБ, оргкомитет по подготовке и обеспечению председательства России в Шанхайской организации сотрудничества в 2014-2015 годах и в объединении БРИКС в 2015 году, а также Российская ассоциация франчайзинга.

Основные задачи мероприятия – создание условий для ускоренного развития предпринимательства, установление связей между регионами стран ШОС И БРИКС и партнерских отношений между их крупными и малыми компаниями на принципах субконтрактации и аутсорсинга, а также привлечение инвестиций и увеличение числа совместных бизнес-проектов. Участники займутся выявлением лучших практик законодательной и финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, выработкой предложений по облегчению доступа компаний на региональные рынки стран ШОС и БРИКС.

Форум станет первой в мире площадкой формата R2R (region to region) – по аналогии с форматом В2В. На этот раз участвовать в диалоге будут не только отдельные предприниматели или компании, но и целые отдельные регионы, районы, провинции стран ШОС и БРИКС, налаживая деловое сотрудничество напрямую, без посредничества центра. Такой формат работы впервые предложил глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов на заседании Делового Совета БРИКС в Бразилии в 2014 году. Идея нашла поддержку на уфимских саммитах в июле 2015 года.

В программе форума – дискуссионные панели, стратегические сессии, «круглые столы», участники которых обсудят вопросы формирования инструментов межрегиональных инновационных и инвестиционных инициатив, совершенствования механизмов трансферта инноваций и технологий с учетом лучших мировых практик. Бесплатная ярмарка деловых контактов поможет предпринимателям разных стран найти партнеров, провести переговоры и заключить контракты. На выставке предпринимателей регионов стран ШОС и БРИКС представлены такие направления, как IT-технологии, промышленность, добыча и переработка сырья, экология и туризм, медицина и фармацевтика, сельское хозяйство и пищевая промышленность, франчайзинг.

Предполагается, что уфимский форум соберет 700 делегатов, в том числе руководителей компаний малого и среднего бизнеса, представителей бизнес-ассоциаций и органов власти, экспертов, а также официальные зарубежные и региональные делегации стран ШОС и БРИКС.

– На сегодняшний день в мощностях малого и среднего бизнеса стран ШОС и БРИКС сконцентрирован огромный потенциал для межрегионального сотрудничества и экономического взаимодействия, который необходимо развивать и поставить на системную основу, - прокомментировал идею проведению форума Глава Башкортостана Рустэм Хамитов. – Первый Форум «Малый бизнес регионов стран-участниц ШОС и БРИКС» станет той самой площадкой, на которой можно будет довольно быстро и целенаправленно находить партнеров, развивать свой бизнес, делиться опытом».

Вероника ПОЛЯНСКАЯ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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