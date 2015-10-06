В Уфе на форуме малого бизнеса стран ШОС И БРИКС опробуют формат R2R

Форум станет первой в мире площадкой формата R2R (region to region) – по аналогии с форматом В2В. На этот раз участвовать в диалоге будут не только отдельные предприниматели или компании, но и целые отдельные регионы, районы, провинции стран ШОС и БРИКС, налаживая деловое сотрудничество напрямую, без посредничества центра. Такой формат работы впервые предложил глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов на заседании Делового Совета БРИКС в Бразилии в 2014 году. Идея нашла поддержку на уфимских саммитах в июле 2015 года.