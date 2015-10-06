На пути следования крупногабаритного генератора разберут отбойники и асфальт

Потом вновь вернется на аэропортовскую трассу, окажется на территории завода ЖБИ, «в целях объезда пешеходного перехода около кафе «Отдых», и повернет на дорогу в Чишмы, где проследует мимо поселка Березовка и по территория аэропорта. Лишь после этого поезд с крупногабаритным грузом выберется на магистраль Уфа – Оренбург. Оттуда уже по прямой дороге проедет через Стерлитамак и доберется до Салавата.