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На пути следования крупногабаритного генератора разберут отбойники и асфальт

6 октября 2015, 22:10
Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству РБ описал маршрут движения автопоезда с оборудованием для комплекса каталитического крекинга «Газпром нефтехим Салават», который двинется 7 октября из Уфы в Салават по трассе Р240.

Процессия возьмет начало от спецпричала, расположенного близ мелькомбината, выедет на трассу Уфа-аэропорт и проедет мимо поселка Цветы Башкирии по трассе М-5.

Потом вновь вернется на аэропортовскую трассу, окажется на территории завода ЖБИ, «в целях объезда пешеходного перехода около кафе «Отдых», и повернет на дорогу в Чишмы, где проследует мимо поселка Березовка и по территория аэропорта. Лишь после этого поезд с крупногабаритным грузом выберется на магистраль Уфа – Оренбург. Оттуда уже по прямой дороге проедет через Стерлитамак и доберется до Салавата.

По данным «транспортного» ведомства, регенератор весит 746 тонн, а стриппинг-реактор – 395,8 тонн.

На пути автопоезда разберут отбойники и напротив автоцентра Renault, что располагается на Рубежной улице, 168 в Уфе, демонтируют конструкцию автоматизированной системы управления дорожным движением. В связи с этим на аэропортовской трассе с 24.00 до 6.00 закроют движение транспорта в сторону столицы Башкирии.

По словам пресс-секретаря Госкомитета Анастасии Сабликовой, на путепроводах по пути в Салават снимут асфальт для равномерной нагрузки на оси автопоезда, позже оператор перевозки за свой счет восстановит дорожное покрытие.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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