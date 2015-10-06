Дорогу Уфа-аэропорт на перекроют на три ночи, чтобы доставить в Салават высокий груз

Ночью с 7 по 9 октября на трассе Уфа-аэропорт напротив автоцентра Renault, что располагается на Рубежной улице, 168, будут вестись работы по демонтажу конструкции автоматизированной системы управления дорожным движением. В связи с этим с 24.00 до 6.00 закроют движение транспорта в сторону города.