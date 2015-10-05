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Затон и Сипайлово подключат к системе оповещения гражданской обороны

5 октября 2015, 08:27
19 октября «Служба спасения 112» мэрии Уфы отберет подрядчика для подключения к системе оповещения восьми электросирен в микрорайонах Сипайлово и Затон. За контракт начнут торговаться с 520 тысяч рублей. Ревуны установят на крышах жилых домов.

В Сипайлово – на улице Маршала Жукова, 3/4, улице Максима Рыльского, 2, улице Академика Королева, 29/1, улице Баязита Бикбая, 35/2. В Затоне – на улице Ахметова, 304/2, 322а, 261 и улице Летчиков, 8/1.

Напомним, после наводнения в Крымске в 2012 году в Башкирии начались повсеместные проверки системы гражданской обороны, включая сеть оповещения. Тогда выяснилось, что электросирен почти нет в микрорайонах Затон и Сипайлово. Сейчас этот пробел будет закрыт.

Всего в Уфе 384 ревуна, но этой зимой служба спасения скорректировала местную сеть оповещения в микрорайонах-поселках.

Так, к сигналу о чрезвычайных ситуациях должны быть подключены Ветошниково, Вотикеево, Жилино, Зинино, Искино, Карпово, Князево, Королево, Локотки, Мокроусово, Нагаево, Никольский, Новые Черкассы, Старые Турбаслы, Федоровка, Чесноковка, Цветы Башкирии, Базилевка, Романовка, 8 марта, Некрасово, Максимовка, Тимашево и Нижегородка.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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