Затон и Сипайлово подключат к системе оповещения гражданской обороны

Напомним, после наводнения в Крымске в 2012 году в Башкирии начались повсеместные проверки системы гражданской обороны, включая сеть оповещения. Тогда выяснилось, что электросирен почти нет в микрорайонах Затон и Сипайлово. Сейчас этот пробел будет закрыт.