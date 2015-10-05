Затон и Сипайлово подключат к системе оповещения гражданской обороны

В Сипайлово – на улице Маршала Жукова, 3/4, улице Максима Рыльского, 2, улице Академика Королева, 29/1, улице Баязита Бикбая, 35/2. В Затоне – на улице Ахметова, 304/2, 322а, 261 и улице Летчиков, 8/1.
Напомним, после наводнения в Крымске в 2012 году в Башкирии начались повсеместные проверки системы гражданской обороны, включая сеть оповещения. Тогда выяснилось, что электросирен почти нет в микрорайонах Затон и Сипайлово. Сейчас этот пробел будет закрыт.
Всего в Уфе 384 ревуна, но этой зимой служба спасения скорректировала местную сеть оповещения в микрорайонах-поселках.
Так, к сигналу о чрезвычайных ситуациях должны быть подключены Ветошниково, Вотикеево, Жилино, Зинино, Искино, Карпово, Князево, Королево, Локотки, Мокроусово, Нагаево, Никольский, Новые Черкассы, Старые Турбаслы, Федоровка, Чесноковка, Цветы Башкирии, Базилевка, Романовка, 8 марта, Некрасово, Максимовка, Тимашево и Нижегородка.
Дмитрий КОЛПАКОВ.