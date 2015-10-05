Общество с безответственностью. «ЭСКБ» уже год «маринует» в очередях уфимцев

А ведь взаимоотношения различного рода коммерческих структур по прохождению платежей не должно волновать граждан вовсе. Есть арбитражный суд, есть юридические подразделения этих организаций, есть республиканские и городские власти, которые должны регулировать эти вопросы, поскольку подавляющее большинство наших граждан добросовестно оплачивают за потребленную электроэнергию. И если уж на то пошло, то «ЭСКБ» тоже самый обычный посредник по сбору денег с потребителей, поскольку электроэнергию само не производит.
- Я всегда исправно платил за электроэнергию в первых числах месяца, - рассказывает уфимец Александр. – Но после перехода на новую систему, в счетах-извещениях, направляемых мне «ЭСКБ», вдруг появился какой-то непонятный долг.
Несколько раз житель столицы Башкирии заходил в центральный участок этой организации, расположенный по адресу: ул. 50 лет СССР, 47, за которым закреплен дом, где он проживает, но каждый раз видел там толпы людей.
Поскольку долг у гражданин никуда не девался, несмотря на регулярную оплату, он отпросился с работы на полдня и посвятил это время визиту в участок.
- В общей сложности тогда я провел только в очереди почти полтора часа, - вспоминает Александр. – Узнал от людей, что очереди здесь - обычное явление и меньше часа посетители обычно не ждут.
Народу в помещении много, поэтому там душно, кондиционер сотрудники включают неохотно, поскольку, мол, появляются сквозняки и они простывают.
Наконец, подошла очередь и уфимец узнал от специалиста, что долги у него возникают из-за того, что он якобы поздно оплачивает квитки.
- Долга на самом деле за вами нет, он – «бумажный», но лучше платить до 23 числа каждого месяца, тогда и долгов в квитанции не будет, – прямо советуют специалисты людям на приеме.
Но в этом случае, зачем же господам из ЭСКБ вводить потребителей в заблуждение просьбой на счете-извещении оплатить его до 10 числа следующего месяца и ставить добросовестно оплачивающих людей в унизительные очереди?
Видимо, посредники от энергетики рассчитывают на психологию пенсионеров, ведь пожилые люди, увидев какие-то долги, спешат скорее их погасить и начинают оплачивать свои счета досрочно - на 17-18 дней, еще не получив услугу.
Другая причина, которая приводит людей в участок - слишком сложная для обычного человека, особенно пенсионера, система расчета за электроэнергию в квитанции, которая, как раз и направлена на то, чтобы потребители платили как можно раньше.
Счет-извещение, который какой-то острослов в очереди назвал «бухгалтерской портянкой», действительно, больше напоминает бухгалтерский документ – графы «Сальдо», «Сумма рассрочки», «Проценты за рассрочку». Неужели нельзя проще и понятней? Не все же бухгалтера и экономисты.
- «Вы зайдите на наш сайт, поищите информацию в газетах, вон плакат висит на стене со всеми этапами расчета, перерисуйте схему, разберитесь в ней», - советовал при мне специалист посетительнице весьма преклонных лет, - вспоминает посетитель участка.
А многие наши ли пенсионеры могут позволить себе компьютеры, выписку газет на свои скромные пенсии? Им бы концы с концами свести…
Но самое главное заключается в том, что система расчета не должна быть сложной. Тогда и очередей бы стало намного меньше.
Кстати, по телефонам, указанным в квитанции, практически невозможно дозвониться. Об этом говорит каждый второй человек, пришедший на прием. Сотрудники «ЭСКБ» с этим согласны, поскольку, по их словам, телефонный номер сильно перегружен звонками граждан.
В июле этого года Александр заменил старый счетчик на новый, но поскольку организация, которая его меняла, не передала своевременно сведения об этом в «ЭСКБ», то Александр в очередной раз был вынужден посетить центральный участок. Снова на полдня отпросился с работы, взял талон в 14-45, а очередь дошла только в 15-55. И вновь томительное ожидание. Кресел и стульев явно не хватает. Посетители, в основном пожилые люди, стоят при входе или подпирают стены помещения.
Количество специалистов, ведущих прием, явно недостаточно. Чтобы ликвидировать очередь, необходимо, минимум, удвоить их число или решительно упростить систему расчета за электроэнергию.
Понятно желание руководства частной организации «ЭСКБ» экономить свои средства и получать деньги за электроэнергию как можно раньше. Но это не значит, что старики, которые составляют основной контингент пришедших на прием людей, должны ради этого часами находиться в унизительных очередях.
- Раньше нас обслуживал участок на Шафиева, где практически не было очередей, - вспоминает Александр. – Обычно на ожидание уходило 5-7 минут, а иногда и вообще никого не было. Справлялись всего два специалиста, а сейчас нас выстроили в часовые очереди.
После последнего визита к «гарантирующим поставщикам», Александр не выдержал и обратился с жалобой в Госкомитет республики по жилищному и строительному надзору. Ведомство провело внеплановую проверку в отношении «ЭСКБ», и выявило «нарушение порядка предъявление размера платы на общедомовые нужды», за которые «предусмотрена административная ответственность по ст. 14.7, 14.8 КоАП РФ «Обман потребителей» и «Нарушение иных прав потребителей». Материалы проверки жилищная инспекция республики направила в Роспотребназор по РБ для рассмотрения и принятия мер по существу.
А вот по поводу унизительных очередей надзорный орган сообщил, что вопрос об организационной работе не входит в компетенцию Госкомитета и направил копию обращения в самому «ЭСКБ».
«ЭСКБ» по Гражданскому Кодексу и Федеральному закону «Об обществах с ограниченной ответственностью» является частной организацией, основной целью которой согласно п. 3.1. Устава, размещенного на сайте общества «является получение прибыли». Поэтому уфимец полагает, что вряд ли руководство частной организации-посредника само примет какие то меры в отношении себя.
- Это выглядит аналогично тому, если бы я, например, обратился с жалобой на недостатки в обслуживании частной бани, где обслуга всегда пьяная, или забегаловки, где продают разбавленное пиво, а мою писанину государственный надзорный орган в этих сферах отослал бы самому нетрезвому хозяину-банщику или жуликоватой продавщице пива – владелице забегаловки, - удивляется Александр. – С юридической точки зрения никакого отличия баня от ЭСКБ не имеет, если они по организационно-правовому статусу являются обществами с ограниченной ответственностью.
Но если люди могут недобросовестных коммерсантов в других сферах просто наказать рублем, и не ходить в эти заведения, то «гарантирующие поставщики», как монополисты делают с уфимцами всё, что хотят. И долги в квитанции вешают, которых на самом деле нет, и платить досрочно заставляют, и в унизительные очереди строят.
Евгений КОСТИЦЫН.