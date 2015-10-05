Общество с безответственностью. «ЭСКБ» уже год «маринует» в очередях уфимцев

В июле этого года Александр заменил старый счетчик на новый, но поскольку организация, которая его меняла, не передала своевременно сведения об этом в «ЭСКБ», то Александр в очередной раз был вынужден посетить центральный участок. Снова на полдня отпросился с работы, взял талон в 14-45, а очередь дошла только в 15-55. И вновь томительное ожидание. Кресел и стульев явно не хватает. Посетители, в основном пожилые люди, стоят при входе или подпирают стены помещения.