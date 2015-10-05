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Ночью из аэропорта «Уфа» можно добраться до города на общественном транспорте

5 октября 2015, 16:42
Компания «Башавтотранс» по просьбе авиаузла возвращает в аэропорт ночной маршрут. С 5 октября спецрейс 101К будет ездить от БГАУ (Башкирский государственный аграрный университет) до аэропорта. Отправляться из города автобус будет в 23:30 и далее каждый час до 5:30 утра. Из аэропорта в столицу Башкирии автобус будет курсировать с 00:10 до 6:15.

Стоимость проезда до конечной остановки составит 45 рублей – тариф рассчитывается от дальности расстояния. Цена провоза одного места багажа - 15 рублей. При этом для прилетевших в столицу Башкирии сохраняются все льготы, гарантированные социальным категориям граждан при проезде на общественном транспорте. Также на ночном маршруте будут действовать транспортные карты «Башавтотранса», обеспечивающие скидки пассажирам.

Напомним, государственное автопредприятие начинает свою работу в четыре утра и заканчивает в 12 ночи, а потому ночные пассажиры, прилетевшие в уфимский аэропорт в этот отрезок времени, не могли воспользоваться услугами автоперевозчика, и вынуждены были брать такси. Рейсы, отправлявшиеся из аэропорта в ночное время, были отменены пять лет назад.

Но теперь маршрут вновь появился, чтобы создать максимальные удобства для прилетающих в аэропорт Уфы. Вновь введенный маршрут представляет собой короткий вариант маршрута №101, конечными остановками которого являются аэропорт «Уфа» и железнодорожный вокзал. Перемещение конечной точки 101К к Аграрному университету позволяет уменьшить интервал движения автобуса до одного часа, что, безусловно, удобно для ночных пассажиров. Перевозить пассажиров будет комфортабельный автобус марки «Мерседес».

Общее число пассажиров прилетающих и вылетающих из Международного аэропорта «Уфа» составляет около 3500 человек в день. В пиковые дни - до 4000 человек. В уфимский аэропорт в промежуток с 12 ночи и до шести часов утра прилетают рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Норильска, Сургута, Когалыма, Сочи, Баку, Анталии, Хургады, Шарм эль Шейха.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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