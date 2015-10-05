Ночью из аэропорта «Уфа» можно добраться до города на общественном транспорте

Напомним, государственное автопредприятие начинает свою работу в четыре утра и заканчивает в 12 ночи, а потому ночные пассажиры, прилетевшие в уфимский аэропорт в этот отрезок времени, не могли воспользоваться услугами автоперевозчика, и вынуждены были брать такси. Рейсы, отправлявшиеся из аэропорта в ночное время, были отменены пять лет назад.