На Уфимском шоссе снесут частные дома и гаражный городок

Застройщик намерен построить 151,6 тысяч квадратных метров жилья и 170 тысяч «квадратов» помещений для офисов. Внутри квартала построят детский сад на 190 мест, к действующей школе пристроят корпус на 1100 учащихся и паркинг на 2716 машин.