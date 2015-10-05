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На Уфимском шоссе снесут частные дома и гаражный городок

5 октября 2015, 08:33
Компания «СТ-девелопер» представила публике проекты межевания и планировки квартала в рамках улиц Сипайловской, Ватутина, Нуреева и Уфимским шоссе. На площадке находятся несколько зданий общежитий и малосемеек, школа и художественный лицей, база «Башспирта», подстанция «Кубанская», гаражный городок и частный сектор.

Компания, принадлежащая Владимиру Борману, выиграла контракт на развитие площадки в декабре 2013 года, заплатив 50 млн рублей. По условиям муниципального контракта, девелопер должен снести 23 частных дома на Чудской и Ставропольской улицах.

Застройщик намерен построить 151,6 тысяч квадратных метров жилья и 170 тысяч «квадратов» помещений для офисов. Внутри квартала построят детский сад на 190 мест, к действующей школе пристроят корпус на 1100 учащихся и паркинг на 2716 машин.

Гаражи, усадебную застройку и склады «Башспирта» снесут. На пресечении Уфимского шоссе и улицы Новоженова запланирован 33-этажный бизнес-центр.

По признанию проектантов – площадка сложная, перепад рельефа достигает десяти метров.

Жители Сипайлово и Старого Сипайлово, пришедшие на слушания, проект обновления квартала раскритиковали, назвав его «каменным мешком» из-за появления здесь 14-этажных домов.

Впрочем, молодежь высотную застройку приветствовала. В будущем квартал окажется на оживленной магистрали, так как рядом будет проходить вторая очередь проспекта Салавата Юлаева.

Как рассказал «МКС» глава Октябрьского района Александр Сопин, проект необходим, чтобы преобразовать грузовую дорогу с депрессивным постпромышленным пейзажем, а застройщик оплатит владельцам капитальных гаражей их снос.

Сроки перестройки квартала пока не называются.

Дмитрий КОЛПАКОВ. Фото автора

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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