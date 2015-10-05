Хамитов потребовал усилить контроль за людьми, имеющими психические отклонения

Ведь в любом городе достаточно асоциальных личностей, имеющих преступные сексуальные наклонности, которых общество не в состоянии контролировать. И даже правоохранители утверждают, что патологических извращенцев невозможно удержать от рецидива.
Но Рустэм Хамитов заявил, что «контроль за такими людьми, имеющими психические отклонения, должен быть усилен, причём многократно».
- Люди справедливо предъявляют требования к власти навести порядок, - сказал руководитель республики. - Это очень тяжёлый случай. Всем сейчас, конечно, плохо, и мы понимаем, каково сейчас родителям этой погибшей девочки.
Глава РБ полагает, что гибель ребенка «недоработка всех структур, которые должны заниматься обеспечением безопасности детей».
- Нам надо организовать работать на предупреждение, ликвидацию такого рода случаев, - говорит г-н Хамитов. - Работать так, чтобы подобные преступления не могли произойти на территории нашей республики..
Рустэм Закиевич напомнил, что «преступление было совершено с особой жестокостью и цинизмом, в самом центре города, средь бела дня».
- Многие люди, жители республики, родители, мы с вами задаёмся одними и теми же вопросами: «Как могло произойти такое? Почему никто вовремя не увидел, не предотвратил трагедию?», - говорит он. - Между тем такие вопросы должны задаваться, в первую очередь, ответственным службам, отвечающим за безопасность людей, защиту жизни и здоровья детей. Мы с вами должны сделать всё возможное, чтобы подобная трагедия не повторилась.
Руководитель Башкортостана уверен, что «эта трагедия, получившая широкий общественный резонанс, остро обнажила в целом сложную ситуацию с преступностью в отношении детей».
- Анализ показывает, что основными причинами преступных посягательств в отношении детей является, скажем прямо, ненадлежащее исполнение своих полномочий органами и учреждениями системы профилактики, отсутствие тесного и оперативного межведомственного взаимодействия между ними, несвоевременное принятие уполномоченными органами упреждающих мер, - уверен Рустэм Хамитов. - Исполнителей – много, а реальной отдачи, к сожалению, нет, и ситуация продолжает оставаться стабильно плохой.
Глава региона рассказал, что с начала года в республике зарегистрировано свыше двух тысяч криминальных посягательств, совершённых против несовершеннолетних и это больше, чем в прошлом году. Рост преступности в отношении детей отмечен в Уфе, Октябрьском, Сибае, Альшеевском, Благовещенском, Дуванском, Иглинском районах.
Рустэм Хамитов напомнил и про убийство пяти человек в Кумертау в апреле этого года – трое из погибших были несовершеннолетними.
- Мы можем сейчас, по прошествии полугода после этого преступления сказать, что работники, отвечающие за профилактику подобных преступлений, имели реальную возможность его предотвратить, - полагает он. - Об этом прямо говорят результаты проверки, проведённой органами прокуратуры республики.
Г-н Хамитов потребовал бороться с преступностью в отношении несовершеннолетних «особо решительно, действовать слаженно, работать на упреждение, объединять и координировать усилия правоохранительных органов, министерств, ведомств, органов местного самоуправления, привлекать средства массовой информации, широкую общественность».
- Нужно возобновлять патрулирование улиц и парков, территорий вокруг школ и детских садов, учреждений дополнительного образования, других социально значимых объектов, в том числе привлекая для этого народные дружины, - полагает он. - Следует обратить особое внимание на ликвидацию потенциально опасных мест – лесных зон, заброшенных строений, гаражных кооперативов, принять меры там, где это требуется, по освещению, благоустройству, проводить постоянные рейды, чтобы исключить возможность появления асоциальных групп с негативным поведением и преступными намерениями.
Рустэм Хамитов сообщил, что уже дал поручение о немедленном демонтаже «гаражей, сооружений вокруг школ, детских садов, там, где у нас дети либо учатся, либо ходят на занятия».
- Эту работу надо начинать буквально в считаные часы, - велел он.- То же самое касается других городов и сельских населённых пунктов. Нужно эту работу организовать соответствующим образом, чтобы она выполнялась качественно и в срок. Мы знаем, что такого рода «тёмные углы» являются прибежищем для разного рода преступников. Нам надо, ещё раз извинившись за то, что произошло, консолидироваться и демонстрировать совершенно другую работу по всем направлениям в части защиты детей, обеспечения их безопасности.