Хамитов потребовал усилить контроль за людьми, имеющими психические отклонения

- Эту работу надо начинать буквально в считаные часы, - велел он.- То же самое касается других городов и сельских населённых пунктов. Нужно эту работу организовать соответствующим образом, чтобы она выполнялась качественно и в срок. Мы знаем, что такого рода «тёмные углы» являются прибежищем для разного рода преступников. Нам надо, ещё раз извинившись за то, что произошло, консолидироваться и демонстрировать совершенно другую работу по всем направлениям в части защиты детей, обеспечения их безопасности.