Граждане, не способные платить, сохранят ипотечное жилье, признав себя банкротами

Потом следует продажа имущества должника с молотка. Исключение – продукты, личные вещи, единственное жилье, госнаграды. Кстати, обязанность оплачивать алименты с банкрота не снимают.
После продажи имущества, даже если долг до конца не погашен, человек освобождается от долговых обязательств. Банкрот поражается в правах – три года не может занимать руководящие должности и пять лет вести бизнес.
Управляющий же становится душеприказчиком должника – ни одна сделка или покупка не может быть совершена без его согласия. Банкротство физических лиц ждет уже свыше полумиллиона россиян, и большая часть из них - заемщики по крупным кредитам и ипотеке. Причем, если гражданина признают банкротом, ипотечную квартиру не тронут.
Дмитрий КОЛПАКОВ.