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Граждане, не способные платить, сохранят ипотечное жилье, признав себя банкротами

5 октября 2015, 21:19
С 1 октября вступил в силу закон о банкротстве, при котором граждане, имеющие задолженность свыше полумиллиона рублей, и не способные платить по долгам три и более месяцев, могут быть признаны банкротами. Для этого должнику надо обратиться в арбитражный суд. Дальнейший процесс процедуры банкротства как у юридических лиц – финансовое оздоровление под контролем управляющего. План реструктуризации задолженности рассчитывается максимум до трех лет.

Потом следует продажа имущества должника с молотка. Исключение – продукты, личные вещи, единственное жилье, госнаграды. Кстати, обязанность оплачивать алименты с банкрота не снимают.

После продажи имущества, даже если долг до конца не погашен, человек освобождается от долговых обязательств. Банкрот поражается в правах – три года не может занимать руководящие должности и пять лет вести бизнес.

Управляющий же становится душеприказчиком должника – ни одна сделка или покупка не может быть совершена без его согласия. Банкротство физических лиц ждет уже свыше полумиллиона россиян, и большая часть из них - заемщики по крупным кредитам и ипотеке. Причем, если гражданина признают банкротом, ипотечную квартиру не тронут.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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