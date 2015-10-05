Граждане, не способные платить, сохранят ипотечное жилье, признав себя банкротами

С 1 октября вступил в силу закон о банкротстве, при котором граждане, имеющие задолженность свыше полумиллиона рублей, и не способные платить по долгам три и более месяцев, могут быть признаны банкротами. Для этого должнику надо обратиться в арбитражный суд. Дальнейший процесс процедуры банкротства как у юридических лиц – финансовое оздоровление под контролем управляющего. План реструктуризации задолженности рассчитывается максимум до трех лет.