Две победы Захаркина. «Салават Юлаев» взял пять очков в Европе

«Салават Юлаев» произвел изменения в тренерском штабе. Игра после этого особо не поменялась, а вот результаты – пришли, путь тяжелой походкой и не без одышки. И вроде бы играли без особых изяществ, и слабый третий период, свойственный нынешнему «Салаватке» был, пусть и один. Но пять очков захаркинцев на выезде – это результат приличный. Такой даже лидера сезона устроит. После трех поражений подряд – это сытный ужин после голодного дня. Болельщики могут быть довольны. Болельщики Уфы, конечно же, а не «Слована» и «Медвешчака».