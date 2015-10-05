Две победы Захаркина. «Салават Юлаев» взял пять очков в Европе

В игре зеленой команды серьезных изменений нет, да и быть не могло. Линия хоккейных действий команды на льду прописывалась Анатолием Емелиным вместе с Игорем Захаркиным. Теперь – Игорем Захаркиным и Анатолием Емелиным. Уволены помощники, но это вряд ли что-то могло коренным образом перевернуть. Исполнители-то те же. Никлас Сведберг тот же.
Первый гол в Братиславе – проигранное за воротами выцарапывание шайбы и шикарная комбинация «Слована». Отличился Милан Бартович, 1:0.
Ответили «юлаевцы» во втором периоде. Андреас Энгквист, используя разворот, одного соперника обвел и из под второго бросил низом. Шайба в ближний угол летела и, задев щиток, под ним прошла – 1:1.
На 33-й минуте сразу две шайбы было заброшено в ворота Барри Браста. Вначале бросил Иван Вишневский. Шайба от штанги срикошетила в щиток вратарю и только потом в ворота залетела, 2:1.
Почти тут же Николай Прохоркин в одно касание в ближний верхний угол попал. 3:1. Этот счет держался почти до середины следующего периода.
Радован Пулиш и Томаш Сурови смогли сравнять счет. Один удачно клюшку под бросок партнера подставил. Второй на добивании в большинстве сыграл четко.
3:3 – и овертайм. Недавно выменянный из «Автомобилиста» Александр Логинов бросил от синей линии при численном преимуществе – и Браст капитулировал. 3:4.
Игорь Захаркин сказал после победы:
- Это был интересный матч. Мне понравилась та игра, которую демонстрировал «Слован», а у нас по-прежнему есть проблемы в третьем периоде, в котором мы играем плохо.
«Медвешчак» по чемпионату идет лучше «Слована», но отобрать очки у «Салавата Юлаева» этой команде не удалось. Хоть она и отличилась первой.
Милан Юрчина в большинстве бросил от синей линии хорошо. Но это Сведберга не оправдывает. Такой бросок многие вратари могли отбить. И даже Никлас мог. Но не в этот раз. 1:0.
Ответили гости только на 33-й минуте. Достиг цели бросок Ивана Вишневского от синей линии. Вратарь Гашпер Крошель бы прикрыт и пустил меж щитков, 1:1.
В середине третьей двадцатиминутки Уфа вышла вперед. Энвер Лисин нашел Теему Хартикайнена на дальней штанге. 1:2. Это всего вторая шайба финна в сезоне.
А вот уфимец Дмитрий Макаров забросил свою четвертую. Добил после попытки отличиться Хартикайнена, кстати. 1:3.
За одну минуту и 31 секунду Милан Юрчина второй раз пробил Никласа Сверберга. Опять со стороны ловушки. Явная ошибка вратаря, 2:3.
Но времени у хозяев осталось мало. Отыграться они не смогли.
Захаркин своих парней в этот раз похвалил. Все-таки они третий период выиграли – это новое достижение:
- Команда играла сегодня очень дисциплинировано, организовано. Поскольку соперник играл жестко, мы пытались быстрее начинать атаки, переходили в контратаки, много бросали, но у нас по-прежнему остается проблема игры в численном неравенстве и при реализации тех моментов, которые мы создаем.
Далее «Салават Юлаев» с тем же «Слованом» и «Медвешчаком» дома сыграет. 7 октября – словаки, 9 – клуб из Хорватии. Соперники, конечно, очень колючие. Но очки нужны. Пока в конференции «Восток» уфимский клуб занимает лишь девятое место.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта khl.ru