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Две победы Захаркина. «Салават Юлаев» взял пять очков в Европе

5 октября 2015, 10:11
«Салават Юлаев» произвел изменения в тренерском штабе. Игра после этого особо не поменялась, а вот результаты – пришли, путь тяжелой походкой и не без одышки. И вроде бы играли без особых изяществ, и слабый третий период, свойственный нынешнему «Салаватке» был, пусть и один. Но пять очков захаркинцев на выезде – это результат приличный. Такой даже лидера сезона устроит. После трех поражений подряд – это сытный ужин после голодного дня. Болельщики могут быть довольны. Болельщики Уфы, конечно же, а не «Слована» и «Медвешчака».

В игре зеленой команды серьезных изменений нет, да и быть не могло. Линия хоккейных действий команды на льду прописывалась Анатолием Емелиным вместе с Игорем Захаркиным. Теперь – Игорем Захаркиным и Анатолием Емелиным. Уволены помощники, но это вряд ли что-то могло коренным образом перевернуть. Исполнители-то те же. Никлас Сведберг тот же.

Первый гол в Братиславе – проигранное за воротами выцарапывание шайбы и шикарная комбинация «Слована». Отличился Милан Бартович, 1:0.

Ответили «юлаевцы» во втором периоде. Андреас Энгквист, используя разворот, одного соперника обвел и из под второго бросил низом. Шайба в ближний угол летела и, задев щиток, под ним прошла – 1:1.

На 33-й минуте сразу две шайбы было заброшено в ворота Барри Браста. Вначале бросил Иван Вишневский. Шайба от штанги срикошетила в щиток вратарю и только потом в ворота залетела, 2:1.

Почти тут же Николай Прохоркин в одно касание в ближний верхний угол попал. 3:1. Этот счет держался почти до середины следующего периода.

Радован Пулиш и Томаш Сурови смогли сравнять счет. Один удачно клюшку под бросок партнера подставил. Второй на добивании в большинстве сыграл четко.

3:3 – и овертайм. Недавно выменянный из «Автомобилиста» Александр Логинов бросил от синей линии при численном преимуществе – и Браст капитулировал. 3:4.

Игорь Захаркин сказал после победы:

- Это был интересный матч. Мне понравилась та игра, которую демонстрировал «Слован», а у нас по-прежнему есть проблемы в третьем периоде, в котором мы играем плохо.

«Медвешчак» по чемпионату идет лучше «Слована», но отобрать очки у «Салавата Юлаева» этой команде не удалось. Хоть она и отличилась первой.

Милан Юрчина в большинстве бросил от синей линии хорошо. Но это Сведберга не оправдывает. Такой бросок многие вратари могли отбить. И даже Никлас мог. Но не в этот раз. 1:0.

Ответили гости только на 33-й минуте. Достиг цели бросок Ивана Вишневского от синей линии. Вратарь Гашпер Крошель бы прикрыт и пустил меж щитков, 1:1.

В середине третьей двадцатиминутки Уфа вышла вперед. Энвер Лисин нашел Теему Хартикайнена на дальней штанге. 1:2. Это всего вторая шайба финна в сезоне.

А вот уфимец Дмитрий Макаров забросил свою четвертую. Добил после попытки отличиться Хартикайнена, кстати. 1:3.

За одну минуту и 31 секунду Милан Юрчина второй раз пробил Никласа Сверберга. Опять со стороны ловушки. Явная ошибка вратаря, 2:3.

Но времени у хозяев осталось мало. Отыграться они не смогли.

Захаркин своих парней в этот раз похвалил. Все-таки они третий период выиграли – это новое достижение:

- Команда играла сегодня очень дисциплинировано, организовано. Поскольку соперник играл жестко, мы пытались быстрее начинать атаки, переходили в контратаки, много бросали, но у нас по-прежнему остается проблема игры в численном неравенстве и при реализации тех моментов, которые мы создаем.

Далее «Салават Юлаев» с тем же «Слованом» и «Медвешчаком» дома сыграет. 7 октября – словаки, 9 – клуб из Хорватии. Соперники, конечно, очень колючие. Но очки нужны. Пока в конференции «Восток» уфимский клуб занимает лишь девятое место.

Олег ЧЕРНОВ.

Фото с сайта khl.ru

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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