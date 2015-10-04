Талгат Таджуддин считает правомерным уничтожение «государства шайтана»

- Происходящее на ближнем Востоке переполнило чашу терпения не только президентов, но и всех народов, - сказал священнослужитель в эфире «Вести-Башкортостан». – Люди, прикрывающиеся лозунгами о строительстве всемирного халифата, на самом деле льют реки крови и слез. Жители Сирии бегут из страны и тонут в морях. Ни один верующий человек не позволит создавать новое государство ценой смерти других людей. ИГ – это шайтанское, сатанинское государство.