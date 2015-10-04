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Талгат Таджуддин считает правомерным уничтожение «государства шайтана»

4 октября 2015, 22:44
Верховный муфтий России Талгат Таджуддин назвал «Исламское государство», которое сегодня уничтожают российские военно-воздушные силы - территорией шайтана, заявив, что с сатанинским государством надо бороться всеми силами. Талгат Таджуддин считает, что в Сирии сегодня «разгорается пожар, беда, которая может перекинуться на нашу страну».

Напомним, российская авиация приступила к нанесению точечных ударов по объектам "Исламского государства" на территории Сирии 30 сентября. Операция началась после одобрения Советом Федерации предложения президента Владимира Путина об использовании Вооруженных сил за пределами России. С просьбой об оказании военной помощи для противодействия "ИГ" ранее к российским властям обратился сирийский лидер Башар Асад.

- Происходящее на ближнем Востоке переполнило чашу терпения не только президентов, но и всех народов, - сказал священнослужитель в эфире «Вести-Башкортостан». – Люди, прикрывающиеся лозунгами о строительстве всемирного халифата, на самом деле льют реки крови и слез. Жители Сирии бегут из страны и тонут в морях. Ни один верующий человек не позволит создавать новое государство ценой смерти других людей. ИГ – это шайтанское, сатанинское государство.

Председатель Центрального духовного управления мусульман РФ уверен, что Совет федерации принял верное решение об антитеррористической операции близ границ российского государства, чтобы оградить страну от экстремисткой угрозы.

- Мусульмане приветствуют это решение, - сказал Талгат Таджуддин. – Эта акция правомерна и благородна.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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