Призывникам на сборном пункте выдадут фуфайки с начесом

В сухопутные войска Башкирия поставит 3,6 тысяч человек, в военно-воздушные силы - более 340, во флот — более 230, в ракетные войска — около 300, в десантные войска — более 110, во внутренние войска МВД — около 480.
Как сообщает Башвоенкомат, призывникам, распределенным в части Минобороны России, вместо костюмов расцветки «Цифра» выдадут повседневную одежду - куртку с длинным рукавом и брюки, а также фуфайку-тельняшку с начесом. Призывникам, оправляющимся на флот - черного цвета, ВВС и ВДВ - синего цвета, служащим сухопутных войск - защитного цвета. Тем, кто отправляется в части МЧС и внутренние войска, выдадут форму прежнего образца.
Осенний призыв в армию завершится 31 декабря. Всего отдавать долг родине отправятся 147 тысяч россиян.
Дмитрий КОЛПАКОВ.