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Призывникам на сборном пункте выдадут фуфайки с начесом

3 октября 2015, 22:35
В России стартовал осенний призыв. По данным Башвоенкомата, из республики этой осенью призовут на срочную службу 6,3 тысячи человек. При том, что из Челябинской области уйдут служить 3,5 тысячи парней, из Оренбуржья и Прикамья – по 3 тысячи, из Татарии – 4 тысячи.

В сухопутные войска Башкирия поставит 3,6 тысяч человек, в военно-воздушные силы - более 340, во флот — более 230, в ракетные войска — около 300, в десантные войска — более 110, во внутренние войска МВД — около 480.

Как сообщает Башвоенкомат, призывникам, распределенным в части Минобороны России, вместо костюмов расцветки «Цифра» выдадут повседневную одежду - куртку с длинным рукавом и брюки, а также фуфайку-тельняшку с начесом. Призывникам, оправляющимся на флот - черного цвета, ВВС и ВДВ - синего цвета, служащим сухопутных войск - защитного цвета. Тем, кто отправляется в части МЧС и внутренние войска, выдадут форму прежнего образца.

Осенний призыв в армию завершится 31 декабря. Всего отдавать долг родине отправятся 147 тысяч россиян.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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