Призывникам на сборном пункте выдадут фуфайки с начесом

В России стартовал осенний призыв. По данным Башвоенкомата, из республики этой осенью призовут на срочную службу 6,3 тысячи человек. При том, что из Челябинской области уйдут служить 3,5 тысячи парней, из Оренбуржья и Прикамья – по 3 тысячи, из Татарии – 4 тысячи.