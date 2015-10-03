Правительство Башкирии продаст госдолю в «Третьем тресте»

«Строительный трест №3» оценят по десяти пунктам, среди которых состояния отрасли применительно к предприятию, характеристика оцениваемой компании, финансово-экономический анализ ее деятельности с учетом перспектив рынка, отрасли и конкурентов. Контракт оценивается в 246 тысяч рублей.
Судя по сайту застройщика, в его девелоперском портфеле пять крупных проектов: «АртПлаза» напротив депо Зорина, «Яркий» в Деме, «Сосны» в поселке 8 марта, «Гринпарк» на улице Менделеева и «Авиатор» на Гастелло.
Дмитрий КОЛПАКОВ.