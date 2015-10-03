Правительство Башкирии продаст госдолю в «Третьем тресте»

Минземимущество подберет 6 октября оценщика для госдоли в ОАО «Строительный трест №3». Всего государству принадлежит 29,9 процентов уставного капитала общества. В техзадании оговаривается, что оценка активов и имущества, включая дочерние предприятия, заказывается для дальнейшей приватизации пакета акций. Застройщик входит в группу компаний «Третий Трест».