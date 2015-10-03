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Правительство Башкирии продаст госдолю в «Третьем тресте»

3 октября 2015, 22:31
Минземимущество подберет 6 октября оценщика для госдоли в ОАО «Строительный трест №3». Всего государству принадлежит 29,9 процентов уставного капитала общества. В техзадании оговаривается, что оценка активов и имущества, включая дочерние предприятия, заказывается для дальнейшей приватизации пакета акций. Застройщик входит в группу компаний «Третий Трест».

«Строительный трест №3» оценят по десяти пунктам, среди которых состояния отрасли применительно к предприятию, характеристика оцениваемой компании, финансово-экономический анализ ее деятельности с учетом перспектив рынка, отрасли и конкурентов. Контракт оценивается в 246 тысяч рублей.

Судя по сайту застройщика, в его девелоперском портфеле пять крупных проектов: «АртПлаза» напротив депо Зорина, «Яркий» в Деме, «Сосны» в поселке 8 марта, «Гринпарк» на улице Менделеева и «Авиатор» на Гастелло.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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