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Организатор стройкооператива обманул будущих квартиросъемщиков на 157 млн рублей

3 октября 2015, 12:23
Верховный суд Башкирии признал законным приговор, вынесенный 54-летнему Тохиру Шерматову, похитившему средства 217 пайщиков жилищно-строительного кооператива «Новый дом» в Благовещенске. Ранее городской суд признал похитителя виновным в мошенничестве в особо крупном размере и отправил его в колонию общего режима.

Напомним, в 2008 году предприимчивый мужчина создал в башкирском Благовещенске жилищно-строительный кооператив «Новый дом» и принялся собирать деньги с граждан, желающих получить новое жилье. Всего хитроумный бизнесмен умудрился привлечь на строительство жилого дома 157 млн рублей от 217 пайщиков и пяти фирм. В 2012 году выяснилось, что на возведение здания Шерматов потратил только 73 млн рублей, а оставшиеся деньги присвоил и потратил на себя любимого.

Кроме того, мужчина сумел продать один и те же не построенные квартиры по пять раз разным пайщикам, так что у одного жилья оказалось по пять хозяев.

Интересно, что подсудимый не признал вину в совершении преступления и не возместил причиненный ущерб.

Апелляционная коллегия по уголовным делам ВС РБ незначительно изменила приговор в части суммы причиненного ущерба. Теперь Тохиру Шерматову придется провести за решеткой шесть лет.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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