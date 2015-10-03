Организатор стройкооператива обманул будущих квартиросъемщиков на 157 млн рублей

Напомним, в 2008 году предприимчивый мужчина создал в башкирском Благовещенске жилищно-строительный кооператив «Новый дом» и принялся собирать деньги с граждан, желающих получить новое жилье. Всего хитроумный бизнесмен умудрился привлечь на строительство жилого дома 157 млн рублей от 217 пайщиков и пяти фирм. В 2012 году выяснилось, что на возведение здания Шерматов потратил только 73 млн рублей, а оставшиеся деньги присвоил и потратил на себя любимого.